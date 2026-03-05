XXIII Fiesta Nacional de la Corvina de Río: Artistas formoseños le ponen colores e identidad a herradura

En el marco de la XXIII Fiesta Nacional de la Corvina de Río, el Gobierno de la provincia, a través de una acción conjunta ente el Ministerio de Turismo y la Subsecretaría de Cultura, llevan adelante una intervención de arte público en la localidad de Herradura.



Esta iniciativa, coordinada por el Espacio de Arte Público del sector de Artes Visuales, consiste en jornadas intensivas de convivencia y producción artística donde el color y la creatividad transforman el paisaje urbano. En esta oportunidad, un colectivo de 32 artistas interviene puntos estratégicos de la localidad turística, creando una serie de murales que buscan embellecer el espacio y consolidar una muestra de la riqueza cultural y natural de la zona.

El primer encuentro se realizó este sábado, y los vecinos y visitantes pudieron contemplar parte del trabajo de los artistas. Si bien las obras aún se encuentran en proceso, ya se puede observar en las composiciones elementos clave del patrimonio cultural inmaterial de Herradura, y todo lo que inspira la vida a orillas del río, su laguna y sus riachos.

La actividad también busca fortalecer el sentido de pertenencia y visibilizar el talento de los creadores visuales formoseños, integrando el arte como un atractivo turístico permanente, consolidando a Herradura como un destino atractivo para ser visitado durante todo el año.

Al integrar el arte con el desarrollo turístico, Formosa sigue apostando a lo propio, valorizando el capital humano y garantizando que cada rincón del territorio sea un espacio de encuentro y disfrute para las familias. Es, en definitiva, el arte público como herramienta de transformación social y símbolo de una Formosa que crece con identidad.

