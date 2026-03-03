El arte ya es parte de la Fiesta Nacional de la Corvina

En el marco de la XXIII Fiesta Nacional de la Corvina, artistas dieron vida a murales que desde ahora forman parte de la identidad de la localidad de Herradura, donde el próximo domingo 8 de marzo se llevará a cabo el destacado evento.



El pasado sábado 28 de febrero, se realizó el Encuentro de Muralismo de Arte Público, propuesta que organizaron conjuntamente el Ministerio de Turismo de la provincia de Formosa, la Subsecretaría de Cultura y la Dirección de Acción Cultural, la cual permitió que muralistas locales llenaran de color y vida distintos espacios de Herradura, reflejando su naturaleza, su río y la identidad de su gente.

Durante toda la jornada, el color, la creatividad y el talento se hicieron presentes, transformando el espacio en un punto de encuentro donde vecinos y visitantes pudieron ver cómo las obras iban tomando forma en vivo.

“Esta intervención no solo embellece el lugar, sino que también celebra nuestra cultura, nuestras raíces y el espíritu festivo que nos une año tras año”, se subrayó desde la cartera de Turismo, agradeciendo a cada artista por “dejar su huella y sumar arte a esta gran fiesta”.

Por su parte, el artista Nicolás Toledo comentó que “fui invitado a realizar un mural que representa al pescador actual: intrépido, decidido, con identidad propia. Un trabajador del río que hoy se viste con gafas, visera y actitud, pero que mantiene intacta la esencia de nuestra cultura”.

“Gracias por confiar en mi arte para representar esta nueva mirada”, destacó y puso de resalto que “el arte público transforma espacios y también construye identidad”.

Agenfor