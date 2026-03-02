Familias de los barrios Salvador Gurrieri y 28 de Junio expresaron su felicidad porque sus hijos estudiarán cerca de sus hogares

Esto será un alivio desde lo económico porque gastaban “mucho” en pasajes de colectivo, dijeron las madres, al acompañar la apertura de las escuelas por parte del gobernador Gildo Insfrán en esos conglomerados urbanos que cuentan con todos los servicios esenciales.

La apertura de los tres nuevos edificios construidos por el Gobierno provincial, que este lunes 2 de marzo en que comenzaron las clases en Formosa y el gobernador Gildo Insfrán los dejó inaugurados, significaron para las familias de los barrios Fray Salvador Gurrieri y 28 de Junio de la ciudad de Formosa la posibilidad de que sus hijos estudien cerca de sus casas. Con ello, evitan tener que afrontar el pago del pasaje de colectivo.

En muchos casos, esto les significa pagar una suma importante de dinero. Especialmente, a las madres que crían solas y con mucho esfuerzo a sus hijos más en estos tiempos por la situación económica por la que atraviesa el país, les representaba “mucho gasto”.

Así lo expresó al dar su testimonio durante las inauguraciones, que recogió a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), Elsa Acosta, una mamá que acompañó a su hija al primer día de clases en la flamante escuela secundaria N° 103 del Salvador Gurrieri, donde comenzará el Primer Año.

Mientras que su otra hija está en la Primaria. Según contó, ella “iba a la Escuela N°519 que está mucho más retirada y a partir de ahora seguirá sus estudios en la EPEP N°548”, también habilitado en esta jornada, al igual que el EJI N°34.

“Así que con esto no tendré que pagar más el boleto de colectivo”, declaró, porque esa escuela del barrio Illía “era una distancia demasiado alejada y larga” que la obligaba a tener que cargar “la SUBE, que es mucho gasto, porque era pagar ida y vuelta”.

Las palabras de su mamá fueron reforzadas por su hija Emilia Esmeralda, que estaba muy contenta también por su nueva escuela. La niña marcó que esto se necesitaba ya que son muchos los niños y adolescentes en el barrio.

“Así que nos vino re bien estas inauguraciones de estas dos escuelas en el barrio Gurrieri”, resaltó muy feliz.

También acerca de la entrega de kits escolares, Acosta comentó que “es muy buena porque soy madre soltera y yo no pude comprarles a mis hijas, por eso me viene perfecto”. “Somos muchas madres que estamos solas con nuestros hijos”, acentuó.

En especial, hizo hincapié en ello ante la complicada situación económica, pero, al mismo tiempo, resaltó que, en Formosa, estas políticas públicas brindan un sostén que “en otras provincias no hay, porque tengo a mi hermana viviendo en Córdoba y yo le comento a ella, y allá no es así”.

“Acá tenemos muchos beneficios –realzó-gracias a nuestro gobernador Insfrán”, y añadió que “el barrio en sí está muy contento con la inauguración” de los nuevos establecimientos.

A su turno, otro testimonio recogido por esta Agencia fue el de la alumna que vive en el barrio Gurrieri, Valentina Cabañas, de 16 años.

Ella estaba muy emocionada “porque voy a poder estudiar en mi barrio”, ya que cursará el Tercer Año en el flamante colegio de la EPES N°103”, pero antes estaba en la EPES N° 61del barrio Villa del Rosario, y “había veces que iba caminando porque no tenía para pagar el pasaje de colectivo, pero ahora estoy emocionada porque voy a poder estudiar en mi barrio”, relató.

Y agregó que estaba nerviosa por su primer día de clases, “ya que iba a conocer a nuevas personas”, aunque también iba a “hacer nuevas amistades”.

Crecimiento

Gabriela es otra mamá que se mostró muy feliz porque “vamos a poder mandar a estudiar a nuestros hijos mucho más cerca”, a la vez, señaló que en estos conglomerados urbanos los vecinos cuentan con todos los servicios esenciales.

Desde un centro de salud, Centro de Desarrollo Infantil (CDI), comisaría, por consiguiente, destacó el avance y crecimiento que experimentaron en esa zona de la ciudad capital.

Agregando a lo mismo, María Eugenia Esquivel dijo que sentía “una tremenda alegría porque es una ayuda más para nosotros como vecinos de este barrio Salvador Gurrieri”.

En el acto tuvo oportunidad de hablar ante las autoridades Rosa Medina, quien expresó el orgullo que es como vecina este impulso que está teniendo el barrio Salvador Gurrieri, ya que sigue creciendo a partir de las políticas públicas del Gobierno provincial.

Incluso, con esto, se le da “identidad” a las familias que residen allí, donde “se construyeron módulos habitacionales con todos los servicios”, subrayó emocionada.

Dignidad

Y también declaró que ella es madre soltera que, antes de llegar al barrio, vivía en un asentamiento en el Maradona, “y gracias a la decisión política del gobernador, pude tener un techo seguro que me da dignidad a mí y a mi hijo”.

Por último, pidió que “no se dejen llevar por el odio y la violencia promovida por dirigentes de la oposición”, que utilizan a las personas para a través del reclamo cargar contra el Gobierno Provincial.

Esta postura, incluso, le trajo consecuencias, pero, sin embargo, reiteró su mensaje de apoyo a la gestión provincial que piensa en su pueblo sin importar cómo piensen ni qué ideas tengan.

Agenfor