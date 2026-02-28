Herradura se prepara para la Fiesta de la Corvina

El intendente de Herradura, Ernesto Heizenreder, habló sobre la transformación que vive la localidad, que se consolida cada vez más como destino turístico, con mejores ofertas para los visitantes. Explicó, además, cómo será la modalidad de pesca en la venidera edición de la Fiesta de la Corvina, a desarrollarse el próximo 8 de marzo en la localidad.

Explicó que “debido la bajante pronunciada del río, hace tres años el evento se está realizando solo en la modalidad embarcada a remo, la cual tiene mucho éxito”.

Y agregó que esta decisión es “por seguridad y para preservar el ecosistema”.

Recordó que en la edición anterior, se rompió el récord de participantes, ya que se contó con 678 equipos concursantes. “Realmente es algo muy lindo que marca una gran convivencia deportiva y de amistad”, subrayó.

Herradura turística

Por otra parte, el jefe comunal habló sobre el crecimiento del turismo en la localidad, que recibe cada vez más visitantes y ofrece una variedad de actividades.

Del mismo modo, resaltó que desde el Gobierno de Formosa y el Municipio se viene trabajando con los emprendedores en distintas estrategias en ofrecer productos de calidad y a buen precio para continuar atrayendo al turismo.

Por ejemplo, “se ofrece gastronomía artesanal de primer nivel, muy ponderada por las visitas, artesanías, alojamientos, avistajes de aves, paseos náuticos, cabalgatas, es decir, variadas alternativas”.

“Se trabaja con la Subsecretaría de Empleo y con otros organismos provinciales en capacitaciones en elaboración de productos, de oficios afines al turismo como ser construcción en seco, limpieza de pileta, guardavidas, guías de pesca, aumentando así la oferta turística y posicionándonos con más visitantes y mejor calidad de atención”, concluyó.

Agenfor