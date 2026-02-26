El Programa Fontex realizó una nueva entrega de uniformes policiales

El Programa de Desarrollo Productivo Industrial del Sector Textil de Formosa (Fontex) realizó una nueva entrega de uniformes policiales en la mañana de este miércoles 25 en el Parque Industrial de la ciudad capital.



Allí está la sede del programa que ya lleva 15 años de vigencia, creado por el Gobierno de Formosa con el fin de fomentar la industria textil local. El acto contó con la presencia del subsecretario de Desarrollo Económico, Horacio Cosenza; el jefe de la Policía de la provincia de Formosa, el comisario general Juan Moisés Villagra; y el director del Fontex, Néstor Sosa, entre las principales autoridades.

Según precisó Cosenza, en Fontex “hoy están trabajando alrededor de 400 familias” en los “más de 120 talleres distribuidos en todo el territorio provincial”, y sumó también, en ese punto, que “en once localidades se confeccionaron los guardapolvos que están dentro de los kits escolares que el Gobierno provincial entregará en el comienzo del ciclo lectivo 2026”.

En cuanto a la cifra de uniformes policiales entregados, precisó que fueron “3800 prendas, que están compuestas por pantalones, camisas, gorros. También equipos especiales para el Grupo Especial de Operaciones de la Policía de Formosa (GEOPF), y chombas que se distribuirán a todo el área de logística”.

Y celebró que este hecho “es una buena manera de festejar estos 15 años de esta iniciativa del Gobierno de la provincia de Formosa”, a través de la cual, “el sector textil se aglutina en grupos asociativos”, por eso, subrayó: “Como siempre decimos nosotros: cada área del Gobierno es un engranaje más que va permite el desarrollo de nuestra provincia”.

Esto a partir de potenciar “una capacidad que ya existía, pero que se la fue profesionalizando, que es la confección en todos estos talleres que hoy no solamente proveen a nuestro programa Fontex, sino que también permiten hacer confecciones de diferentes tipos para el sector privado”, robusteció.

“Incluso se incentiva a todas las cooperativas a sostener ese vínculo con el sector privado, enfatizó Sosa, como director del Fontex, pero “siempre cumpliendo con nuestro objetivo”, que “al principio fue satisfacer la demanda de guardapolvos escolares”.

“Después -acentuó- se fue creciendo con una cartera de productos que casi llegan a 30, por lo que allí es cuando se demuestra la capacidad de quienes trabajando en esta actividad, que son las personas de las cooperativas”, quienes “tienen mucho trabajo”, siendo esta “una actividad muy fuerte en todo el año”, subrayó. Además por la gran demanda que existe a ellas también “se les brinda cursos y conferencias”, añadió.

Por su parte, el comisario mayor Vicente Ferreira, segundo jefe del Departamento de Logística de la Policía de Formosa, participó de esta entrega de indumentaria para equipar al personal policial, donde resaltó a esta Agencia, especialmente, que esto es fruto de la decisión política del gobernador Gildo Insfrán.

También a la intervención del ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, el doctor Jorge Gonzalez y por supuesto a Fontex.

“Durante el año pasado se realizaron seis entregas destinadas a equipar al personal policial que cumple funciones: fueron más de 7000 pares de uniformes, compuestos por pantalones, camisas, chombas, entre otras prendas”, según precisó y añadió que incluso se cubrió la demanda de los grupos especiales, Seguridad Vial, GEOPF, etcétera.

