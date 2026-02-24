Comenzaron las preinscripciones en los nuevos establecimientos de los barrios Salvador Gurrieri y 28 de junio

Este lunes 23 de febrero, el Ministerio de Cultura y Educación (MCyE) de Formosa, inició las preinscripciones para instituciones educativas de Nivel Inicial, Primario y Secundario que serán inauguradas por el Gobernador en el inicio del próximo ciclo lectivo previsto para el 2 de marzo en los barrios Fray Salvador Gurrieri y 28 de Junio de la ciudad capital.



En ese marco, el profesor Juan Ignacio Meza, director de Educación Primaria del McyE, se refirió a la organización que lleva adelante el personal de su Dirección en la EPEP N°548, “bajo la conducción y directiva de nuestro Ministro”, de forma mancomunada con el equipo de la Delegación Zonal capital.

“Estos son momentos históricos que se viven en el nacimiento de una institución escolar. Es un tiempo de organización fundamentalmente de la planta funcional. Nosotros necesitamos saber específicamente la población estudiantil, la matrícula que vamos a tener. Si bien la infraestructura ya está totalmente terminada, la estamos equipando”, explicó.

En ese sentido, el funcionario detalló que cuentan con nueva aulas lo que significa que “podemos tener hasta 18 secciones de grado: nueve por la mañana y nueve por la tarde”.

Asimismo, sostuvo que, durante esta primera jornada, “estamos trabajando en equipo, dando respuesta a la gente y todo se llevó de manera armónica y en orden”.

“Agradecemos infinitamente la buena predisposición a los padres que han entendido que este es un trabajo que tiene su tiempo de desarrollo, porque con esto vamos a estar toda la semana”, expresó.

En cuanto a la matrícula disponible, el Director precisó que “tenemos capacidad para 540 estudiantes” y, de acuerdo a la plataforma del Sistema de Gestión Educativa Formosa (SiGEF), “que es una herramienta valiosísima con la que contamos”, tienen relevada una población de 1100 estudiantes en toda esa zona de la ciudad.

“A pasos de este lugar también hay otro edificio del nivel primario que lamentablemente, a consecuencia de las políticas económicas del Gobierno libertario, no se ha podido construir. Entonces también destacar y valorar la inversión genuina del Tesoro Provincial en darle respuesta a nuestros padres, darle tranquilidad con la inauguración de este moderno y flamante edificio”, manifestó.

De este modo, Meza consideró que tener 18 secciones de grado significa “una oportunidad laboral para 18 docentes” además de las áreas especiales que “va a demandar la designación de colegas específicos en esas áreas”.

También tendrá sus respectivos directivos y un espacio para un gabinete psicopedagógico.

“Esto es inversión del Estado, porque afronta con tesoro propio todas estas inversiones para garantizarle también al docente que viene a trabajar, que va a percibir su salario”, aseveró.

“Y por otro lado, a nivel comunidad, la tranquilidad para los padres de que sus hijos están siendo educados y formados en una institución en su propio barrio, sin necesidad de estar preocupándose toda la mañana de salir temprano para llevar a sus niños a las diferentes unidades educativas. Esto no solamente demanda tiempo, preocupación, sino también demanda gasto”, remarcó.

Y agregó: “Por otro lado, también a nosotros nos permite descomprimir la matrícula de las escuelas adyacentes a este barrio como la EPEP 545 de la Nueva Formosa, la 445 del barrio Liborsi, la EPEP 532 del Divino Niño o la 254 del barrio San Antonio que son escuelas que están súper pobladas con alumnos que concurren a esas instituciones y que residen en este lugar”.

Meza, además, señaló que a este trabajo se suma el de organizar el acto del próximo 2 de marzo, que será en dicha EPEP, con la presencia del Gobernador que, “como ya es costumbre, único en el país, nuestra provincia de Formosa siempre iniciando un año escolar con la inauguración de edificios” y, en este caso, “no sólo uno sino tres instituciones educativas”.

“Este es un gran impacto social, educativo, comunitario, que impulsa el Gobierno de la provincia de Formosa”, cerró.

Agenfor