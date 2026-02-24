Ultiman detalles para la entrega de kits escolares en Clorinda

El pasado viernes 20, el Gobierno de Formosa realizó la entrega de kits escolares y de indumentaria a la delegación zonal de Clorinda, destinados a las escuelas de toda la provincia, que incluyen materiales para niveles inicial, primario y secundario de más de 60 establecimientos.



Esta política tiene como beneficiarios directos a estudiantes de nivel inicial, primario y secundario de todo el territorio provincial y tiene como objetivo acompañar a las familias formoseñas con la provisión de materiales escolares y de indumentaria.

Al respecto, la delegada zonal de Clorinda, Feliciana Coronel, quien estuvo presente en el SUM de la EPEP N°17, indicó que recibieron “este importante cargamento de útiles, guardapolvos y zapatillas para todos los niveles educativos de nuestro sistema en la jurisdicción”.

“Es una acción de Gobierno que se reitera año tras año y genera mucha expectativa también en las familias”, sostuvo.

Y añadió: “En Formosa la educación es una cuestión de Estado y bajo esta concepción el Gobierno de la provincia siempre toma estas acciones para garantizar que todos los alumnos de nivel inicial, primario, secundario y hasta de la modalidad adultos tengan los útiles y los elementos necesarios para comenzar bien las clases”.

Asimismo, la funcionaria detalló que recibieron “más de 17 mil productos” que se distribuirán en más de 60 unidades educativas por lo que “estamos comenzando a organizar el armado de los kits con la ayuda de muchos voluntarios y el personal de la Delegación Zonal”.

“Es una tarea bastante compleja, ardua, pero vamos a estar organizando equipos de trabajo para que podamos hacer la entrega en tiempo y forma como corresponde dentro de esta semana, de tal manera que el día 2, que es el inicio de clase, los niños puedan recibir sus kits”, explicó.

En ese marco, Coronel detalló que recibieron cuadernos de tapa dura de 200 hojas, carpetas con resmas, cajas de lápices, reglas, goma de borrar, entre otros útiles a los que se suman los guardapolvos y zapatillas para alumnos y docentes.

“La calidad de los productos es muy buena, como todos los años, y son los elementos básicos que necesitan nuestros niños y jóvenes para comenzar las clases con total normalidad”, aseveró.

En ese sentido, consideró que “es un aporte muy significativo para las familias en este contexto económico tan difícil al que estamos siendo sometidos por las decisiones del Gobierno nacional y acá tenemos a nuestro Estado provincial presente que garantiza el inicio normal de las clases”.

Por último, la Delegada zonal precisó que los docentes clorindenses están realizando actividades organizativas de cara al comienzo del ciclo lectivo con reuniones previas, inscripciones, mantenimiento y optimización de los espacios.

“Y en este trabajo nos ayudan también otras instituciones como el control de vectores y zoonosis que continúa con la fumigación de los espacios en las diferentes escuelas, el portado de pastos y otros arreglos”, señaló.

Y puso en valor el trabajo de los docentes que “siempre de manera voluntaria y muy generosa destinan su tiempo de descanso en los armados de los kits”.

Agenfor