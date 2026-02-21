Muracciole: “Es una reforma patronal a medida de los grandes empresarios que iguala para abajo”

La Cámara Nacional de Diputados aprobó la reforma laboral, que volverá al Senado el 27 de febrero para su ratificación. Para el rector de la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB), Adrián Muracciole, se trata de una reforma diseñada a medida de los grandes grupos económicos que “traslada el costo del ajuste a los trabajadores y profundiza la desigualdad”.



Muracciole, recordó que desde 1976 distintos gobiernos impulsaron reformas similares —la dictadura militar y los gobiernos de Carlos Menem y Fernando De la Rúa— siempre bajo la promesa de que la flexibilización generaría empleo.

“La evidencia histórica muestra lo contrario: todos esos gobiernos terminaron con más desempleo, más informalidad y más pobreza. Las reformas solo incrementaron la rentabilidad de las grandes empresas, desfinanciaron al Estado y golpearon a las PyMEs”, afirmó

Según el Rector, la nueva ley repite ese patrón. “No mejora la situación del 40% de trabajadores informales y, en cambio, deteriora las condiciones del 60% que sí está registrado. Es una norma que iguala para abajo”.

También, advirtió que habilita jornadas laborales de hasta 12 horas —en un solo empleo— sin pago de horas extras y que las indemnizaciones serán menores, pagadas en cuotas y financiadas con recursos de la ANSES, “lo que debilita el sistema previsional y compromete el futuro de todos los trabajadores”.

En su análisis, el problema de fondo es el modelo económico: “Es insostenible porque depende del endeudamiento. Cuando esa vía se agota —como ocurrió con De la Rúa y Mauricio Macri— el dólar se dispara y el país entra en crisis”.

En ese escenario, sostuvo que la reforma busca blindar a los grandes empresarios para que, ante una eventual devaluación, puedan trasladar todos los costos a los asalariados: mientras aumentan los precios de la energía, de los combustibles y de los alimentos, los salarios permanecerán congelados, “tal como sucedió en 2001”.

Respecto al voto de los legisladores formoseños, expresó orgullo por la postura del Peronismo “por su coherencia en la defensa de los trabajadores”.

Sobre la oposición fue categórico: “No sorprende. Son camaleones que ayer respondían a Macri hoy son empleados a Javier Milei”.

Cuestionó a Atilio Basualdo, a quien acusó de olvidar sus orígenes como empleado bancario y actuar exclusivamente en función de sus intereses empresariales actuales como ganadero y dueño de empresas de telecomunicaciones en Las Lomitas.

“Es el mismo que negó aumentos salariales el año pasado a los trabajadores municipales que siguen reclamando el bono de fin de año de 2024 que hoy su hijo sigue negándose a pagar”, expresó.

En relación con Francisco Paoltroni, sostuvo que “llegó desde Buenos Aires con una mano atrás y otra adelante y recibió una casa de Cristina Fernández de Kirchner. Construyó su fortuna revoleando ganado que compra a precio vil y con maniobras inmobiliarias muy cuestionables por la forma en que se apropiaba de la tierra. También tiene causas federales en curso por la emisión de cheques sin fondos en contra del Banco Nación de Quitilipi. Si así se gana la vida, es entendible después verlo votar en contra del Pueblo y de los trabajadores”.

Por último, Muracciole rechazó el respaldo de algunos empresarios a la reforma: “Son los que incrementan sus ganancias pagando con ticket canasta o manteniendo trabajadores en la informalidad. Dueños de grandes empresas que generan poco empleo y se benefician de un esquema que castiga a las PyMEs, que dependen del consumo interno. Con esta ley que baja salarios, seguirá cayendo el consumo, y las PyMEs continuarán cerrando sus puertas mientras las grandes corporaciones aumentan sus márgenes a costa de los trabajadores, emprendedores y pequeños empresarios”.

Agenfor