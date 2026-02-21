Inicio de clases en Formosa: Cómo organizar las compras y ahorrar más antes del 2 de marzo

Con el inicio de las clases muchas familias formoseñas ya comenzaron a organizar las compras escolares. Indumentaria, útiles, calzado y otros elementos básicos concentran gran parte del gasto de febrero, un mes que suele exigir planificación para evitar desajustes en el presupuesto familiar.



Especialistas en consumo coinciden en que anticiparse y elegir bien el medio de pago puede marcar una diferencia importante. En ese contexto, el Banco Formosa anunció que desde el 20 de febrero estará vigente una propuesta especial pensada para acompañar el regreso a la escuela. La campaña, denominada El Mochilazo, permitirá acceder a hasta 6 cuotas sin interés y el 25% de reintegros utilizando tarjetas Visa y Chigüé, y a la devolución inmediata del 25% a través de la billetera digital Onda. Los beneficios alcanzan a rubros clave como librerías, indumentaria, zapaterías, ópticas, tecnología y otros comercios vinculados a las compras escolares, siempre en locales adheridos.

“El objetivo es que las familias puedan organizar las compras de manera más ordenada y con ahorro real, sin tener que resolver todo de una sola vez”, explicó Daniel Padín, Gerente General de la entidad. En el caso de las tarjetas, la combinación de cuotas y reintegros permite distribuir el gasto en el tiempo, mientras que la billetera digital Onda ofrece una alternativa práctica para quienes priorizan el reintegro inmediato y el pago con el celular.

“El inicio de clases es uno de los momentos de mayor esfuerzo económico para las familias, y como banco provincial creemos que es clave ofrecer herramientas claras y simples para acompañar ese proceso”, agregó Padín. “Nuestro rol es estar cerca, entendiendo la realidad de cada hogar y brindando alternativas que ayuden a cuidar el ingreso”, finalizó.

Con febrero en marcha y marzo a la vuelta de la esquina, informarse con anticipación, conocer los rubros alcanzados y elegir el medio de pago adecuado puede ser determinante para atravesar el inicio de clases con mayor previsibilidad. El regreso a la escuela ya empezó a sentirse en el bolsillo, y contar con opciones locales puede hacer la diferencia.