Desarrollo Humano refuerza el calendario con vacunación casa por casa

La subsecretaria de Gestión de Establecimientos Asistenciales de 1° y 2° Nivel del Ministerio de Desarrollo Humano (MDH), Laura Filippini, se refirió a la campaña de vacunación, casa por casa, que inició en diciembre y tiene el fin de reforzar el calendario en toda la provincia.



“Empezamos acá en Capital, en realidad donde vimos o detectamos que las coberturas estaban más bajas, sobre todo en los barrios más populosos. A pesar del calor o la lluvia que tuvimos en diciembre, igual se hizo bastante bien, con resultados exitosos, levantando nuestros números de cobertura que para nosotros es muy importante”, sostuvo.

Y añadió: “Se continuó todo enero, ya en febrero también se ha hecho en bastantes barrios y continuaremos hasta finalizar Capital, de la misma manera que haremos en el interior”.

En cuanto a otras localidades, la funcionaria aseveró que los equipos de salud ya están trabajando “antes que empiecen las clases” con el fin de que los niños, niñas y adolescentes lleguen al inicio del ciclo lectivo con la libreta de vacunación completa.

Asimismo, señaló que las vacunas que más faltaban aplicar son las que aparecen en el calendario obligatorio de vacunas a los menores de 11 años y que “lo que cuesta más completar son a los niños de un año o un año y medio”.

“Les queda incompleto, antes de entrar al jardín también las mamás no los acercan, cuesta un montón, por eso fuimos casa por casa, de paso se completaba, por ejemplo, si había algún adulto con carnet incompleto, no es obligatorio, pero se aprovechaba; y las embarazadas, que también para nosotros es importantísimo”, explicó.

En este punto, Filippini lamentó que los discursos “antivacunas” que preponderaron en la Pandemia “están empezando a influenciar negativamente” además de la decisión política del Gobierno nacional “que no apoya en nada a la salud pública, quita presupuesto y no promueve la vacunación”.

“Con las declaraciones que hubo el año pasado en el Congreso de toda esta gente opositora, en algunos influye, por supuesto, esto lo demostró el brote de sarampión que hubo a nivel nacional”, consideró.

Y celebró que, en Formosa, “gracias a Dios no tuvimos, por estas políticas públicas que se implementan, reforzadas por nuestro Gobernador, que a todos nos tiene siempre trabajando de enero en enero, saliendo a territorio y hacemos de que esto no ocurra”.

“Por ejemplo, tuvimos en los últimos meses del año pasado, una sospecha de caso de hepatitis, fuimos todo el equipo a nivel central, a trabajar con los equipos locales, la verdad que se barrió, hubo algún que otro caso, pero eso se limitó inmediatamente por este tipo de forma de trabajo mancomunado”, detalló.

En ese marco, la referente del área, garantizó que la vacunación, en la atención primaria de la salud, “es el mejor método de prevención y promoción que tenemos” ya que “a nivel mundial está demostrado que no existe otra forma de prevenir la mortalidad en niños, principalmente, si no es a través de la vacuna”.

“Por más que existan pequeños grupos antivacunas, por menos en la provincia, vamos a seguir defendiendo la salud pública y la vacuna, que es nuestra primera herramienta de prevención de enfermedades y más que nada prevenimos también la mortalidad o las enfermedades en niños y, por supuesto, en embarazadas”, aseguró.

Y ahondó: “El COVID, esta gran pandemia, nos demostró la importancia de la vacuna, fue un antes y un después, entonces no podemos hoy dudar de la eficacia de la aplicación”.

Por último, Filippini, aseveró que “nosotros tenemos muy claro lo que es la salud y cuáles son los pilares fundamentales de la atención primaria”, por lo que, ratificó, “estamos para seguir defendiendo nuestro sistema de salud provincial que es ejemplo en el país”.

Agenfor