Se realizó la Primera Jornada Hemato-Oncológica en el Hospital de la Madre y la Mujer

La capacitación apuntó a fortalecer la detección temprana y el reconocimiento de signos y síntomas en la práctica diaria del equipo de salud.



Este viernes 13 de febrero se realizó en el Hospital de la Madre y la Mujer la Primera Jornada Hemato-Oncológica, en el marco del Día Internacional del Cáncer Infantil. La actividad se desarrolló desde las 9.30 horas como parte de las acciones de concientización y formación vinculadas a la fecha.

El encuentro estuvo orientado a fortalecer la detección temprana del cáncer infantil y a promover el reconocimiento oportuno de signos y síntomas en la práctica cotidiana.

Participó el ministro de Desarrollo Humano, doctor Aníbal Gómez, junto a autoridades del Ministerio, directores y jefes de servicios de centros de salud y hospitales de la provincia.

La jornada reunió además a médicos pediatras, médicos generalistas, profesionales en formación y personal de enfermería, en un espacio de actualización e intercambio de saberes para mejorar la respuesta sanitaria frente a una problemática en la que el tiempo resulta determinante: diagnosticar a tiempo impacta directamente en el pronóstico y las posibilidades de tratamiento.

En ese marco, el ministro Gómez señaló que el cáncer infantil es una prioridad sanitaria a nivel mundial, por tratarse de una de las principales causas de enfermedad y mortalidad en niñas, niños y adolescentes, con marcadas diferencias en la sobrevida entre países de altos y bajos ingresos.

Por eso, remarcó la importancia de fortalecer estrategias que permitan mejorar los indicadores, especialmente a partir de la alerta temprana.

“El cáncer infantil es difícil de detectar y depende fundamentalmente de la alerta temprana de los médicos. Por eso son tan importantes estas capacitaciones”, expresó. Y subrayó que “detectado a tiempo, la mayoría de las veces se cura”.

Asimismo, indicó que Formosa cuenta con lo necesario para el abordaje y tratamiento de esta patología, y detalló que los tipos más frecuentes incluyen leucemias, linfomas, tumores sólidos y tumores cerebrales, con esquemas terapéuticos específicos según cada caso.

Por último, sostuvo que es clave que todo el sistema público de salud mantenga las alertas para detectar a tiempo y derivar de forma oportuna.

Por su parte, la doctora Marcela Corrales, médica hematóloga infantil del Hospital de la Madre y la Mujer y referente del Servicio, explicó que la jornada se realizó en el marco del Día Internacional del Cáncer Infantil, que se conmemora cada 15 de febrero desde el año 2000.

Señaló que el objetivo principal es fomentar la detección temprana, fortaleciendo el reconocimiento de signos y síntomas inespecíficos que pueden orientar la sospecha clínica.

“La atención primaria es el lugar donde se da la detección: desde la primera consulta, el equipo de salud tiene que estar fortalecido para sospechar y derivar en forma oportuna”, afirmó.

Además, indicó que el objetivo es fortalecer al equipo de salud desde el primer nivel de atención, para mejorar la sospecha clínica, la derivación oportuna y arribar a un diagnóstico confirmatorio que permita iniciar tratamiento a tiempo.

De este modo, la jornada buscó reforzar herramientas concretas para detectar a tiempo y garantizar una atención y derivación oportunas.

