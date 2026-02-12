Herradura se prepara para la Fiesta Nacional de la Corvina, con “mucha expectativa”

El Ministerio de Turismo de Formosa confirmó que, el próximo 8 de marzo, en la ciudad de Herradura, se desarrollará la XXIII Fiesta Nacional de la Corvina de Río.



En ese sentido, el intendente de la localidad Ernesto Heizenreder señaló que hay “mucha expectativa en toda nuestra comunidad y la pesquera” por lo que será esta nueva edición de la Fiesta de la Corvina, e indicó que el anuncio de la fecha difundida en la jornada de este miércoles 11 fue tras una extensa “planificación, a partir de un trabajo entre el Municipio local y el Gobierno de Formosa”.

Distintos organismos participan cada año en la organización del evento, conjuntamente con la Municipalidad herradureña, y entre todos “tomamos la decisión” de que sea el 8 de marzo, subrayó el jefe comunal. Además de la participación la Prefectura Naval Argentina.

En cuanto a la competencia de pesca de embarcada a remo, que será la única modalidad en esta edición, resaltó que “ya hace tres años que se viene haciendo con mucho éxito y el año pasado hubo más de 600 participantes”.

En tanto que, a causa de “la bajante el río, una tendencia que se viene manteniendo” e incide en que “haya muy poco caudal la laguna Herradura”, la pesca de embarcación a motor “sería muy dañino y peligroso” para las lanchas. Por esa razón se decidió no hacerla.

Después comentó Heizenreder que “un día antes” ya se empezará a vivir “la Fiesta en nuestro pueblo, en la Plaza Unidad Nacional, donde se encuentra el importante espacio del Mercado Comunitario de Emprendedores (MCE)”.

“Los artesanos, gastronómicos herradureños y también emprendedores de otras partes participan de él”, acentuó, valorando el impulso del Gobierno provincial de este espacio.

Y en simultáneo, en esa Plaza, confirmó que “el sábado 7 por la tarde, se estará llevando adelante un evento cultural con presencia de artistas locales”, acotando que “este festival el año pasado tuvo una buena participación de público”.

Por último, se refirió a la organización de la competencia de pesca del domingo 8, y dijo que todo empezará “desde muy temprano”, en cuyo evento trabajará un equipo, el cual, según expuso, se ocupará de “acomodar las embarcaciones, preparar la largada y brindar la seguridad”.

Se continuará, asimismo, “con las inscripciones de quienes a último momento” estén interesados en sumarse a la competencia. “Después de esto, se hará el tradicional almuerzo con los pescadores, durante el cual será la premiación, más sorteos importantes en el final del evento”, concluyó.

Agenfor