Parola: “No negamos la necesidad de una reforma laboral, pero que no excluya a los trabajadores ni tire por la borda derechos conquistados”

La diputada nacional por Formosa, Graciela Parola, dialogó sobre el tratamiento del proyecto de Ley de Modernización Laboral, más conocida como Reforma Laboral, que tiene fecha para el próximo 11 de febrero y apuntó contra el Ministerio de Seguridad de Nación por la represión a jubilados del pasado miércoles en las puertas del Congreso Nacional.



“Inclusive vimos personas con discapacidad que fueron detenidas. La verdad que una vergüenza nacional”, calificó.

Y lamentó que el Gobierno nacional y sus legisladores aliados tengan “los números para poder aprobar esta ley en el Senado” aunque “hemos sacado desde nuestro bloque un comunicado el jueves pasado donde rechazamos absolutamente esta reforma”.

“Nosotros estamos trabajando en un dictamen de minoría que vamos a presentar en Diputados, donde expresamos las ideas del Peronismo; no negamos la necesidad de una reforma laboral, pero que no excluya a los trabajadores, que no tire por la borda derechos que el Peronismo ha conquistado hace muchos años y después de mucha lucha”, explicó la legisladora.

Al mismo tiempo que consideró que la reforma debe tener una “verdadera modernización” no como “esta pantalla que presenta el Gobierno para favorecer a los sectores más ricos de la Argentina”.

Oficina de la Verdad

En otro orden, Parola se refirió a la creación de la Oficina de la Verdad por parte del Gobierno de Javier Milei que fue anunciada el pasado jueves a través de sus redes sociales con el argumento de desmentir supuestas operaciones mediáticas en su contra y dijo que esta gestión “vive muy alejada de la realidad”.

“Así que seguramente ha creado esta Oficina para poder seguir argumentando este mundo de fantasía donde viven, que tiene que ver con Estados Unidos, con cantar en teatros, con alguien que ha sido electo por el pueblo presidente, pero lo que menos hace es ejercer esa función”, cuestionó.

Y aseguró: “Nosotros seguiremos militando la verdad, trabajando la verdad, sobre todo desde aquí de Formosa, porque creo que, como decía el General, la única verdad es la realidad y eso está palpable aquí”.

Primera inauguración del año

Sobre el final, la Diputada quien participó de la primera obra inaugurada de este año en la gestión de Insfrán, que se trató de la pileta y gimnasio terapéutico para personas mayores, analizó que “esto no se ve en otros lugares del país”.

“Esta inclusión de los adultos mayores, personas con discapacidad, que se lleva adelante a través del Instituto de Pensiones Sociales (IPS), la Dirección de Adultos Mayores, de distintos organismos del Gobierno provincial que en conjunto trabajan para el bienestar de nuestro pueblo, la verdad que es magnífico”, expresó.

Y concluyó: “Aunque Nación cada día le recorte más los fondos a las provincias, aquí, gracias a la buena administración de nuestro Gobernador, seguimos acompañando en inauguraciones para sectores que, justamente, el Gobierno nacional discrimina”.

Agenfor