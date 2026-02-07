Durante noviembre de 2025, Formosa se ubicó segunda en cuanto a Salarios Reales y primera en Empleos Registrados de la construcción

Desde la Consultora Politiké explicaron que al observar los salarios reales en Argentina en el sector de la Construcción se puede apreciar que la provincia de Formosa tuvo un crecimiento interanual del salario real en el sector del 10,2% para noviembre del 2025, siendo de esta forma Formosa la segunda jurisdicción con los salarios de mayor crecimiento del país en el sector de la construcción.

Además al analizar los puestos de trabajo registrados en la construcción en el mes de noviembre del 2025 se puede observar que la provincia de Formosa tuvo un crecimiento del 12,9% en su comparación interanual. Ubicándose de esta forma como la jurisdicción de mayor crecimiento en el noreste argentino, segunda del norte grande y quinta a nivel país.

Inscripciones Iniciales de Motos

Por otra parte, en el mes de enero del 2.026 las inscripciones iniciales de motocicletas en Formosa experimentaron un aumento del 55,7% en su comparación con el mismo mes del año 2025, siendo de esta manera la tercera provincia que mayor crecimiento interanual experimentó en el país y en el Norte Grande y primera en la región del NEA. Por otro lado, al observar el promedio nacional, se puede apreciar el mismo fue del 14,8% en su comparación con el mismo periodo del año 2025.

Formación de Activos Externos del Sector Privado No Financiero

Entre los meses de abril y diciembre del año 2025 se ha producido un notable aumento negativo del saldo de la cuenta del Banco Central en la que se refleja el atesoramiento de dólares por parte del público (divisas que son adquiridas por personas físicas y que salen del sistema financiero). Lo que se conoce en la jerga financiera como la “fuga de capitales” ha vuelto a ser parte de los indicadores a los que habrá que prestar atención. Desde la eliminación parcial de restricciones a la compra y venta de divisas acontecida en abril, un total 32.870 de dólares han salido del circuito financiero. El saldo del mes de diciembre fue de -1.822, monto que continúa siendo elevado, teniendo en cuenta la necesidad de divisas que necesita el país para el pago de deuda soberana.

Producción Industrial Pyme

Al observar la producción industrial Pyme se puede apreciar que hubo una caída interanual del 6,8%, acumulando siete meses de descensos. Además, al observar la comparación intermensual se visualiza una contracción del 0,3%. Por otra parte, al analizar el desempeño por rubros la mayoría de los mismos presentaron caídas, los de mayores descensos fueron Químicos y plásticos (-14,3%), Metal, maquinaria y equipo y material de transporte (-8,6%) y Papel cartón, edición e impresión (-5,8%).

Desigualdad entre Multimillonarios y Pobreza Extrema

Al observar la riqueza de los multimillonarios se puede apreciar que tuvo un crecimiento exponencial, tanto en las personas que lograron llegar a un patrimonio de mil millones como la riqueza en conjunto de este selecto grupo. Tal es así que, desde el 2016 los mil millonarios multiplicaron por 2,5 su fortuna pasando su patrimonio de USD 6,5 billones a USD 16,1 billones. Por otra parte, si tenemos en cuenta solo el 2025 dicho sector sumo USD 1,9 billones. Según OXFAM solo con 15 personas que tengan más de 100 mil millones, sumando 2,4 billones de dólares alcanzaría para terminar con la pobreza extrema de los próximos 26 años. Por el lado de la pobreza extrema, la misma se encuentra estancada y en el 2025 afectó a 677 millones de personas, más de 10 millones que en el 2018.

