Insfrán inauguró la primera obra pública del 2026: piletas terapéuticas para adultos mayores en el barrio Guadalupe

Se trata de dos piletas —una para aquagym y otra para hidromasaje— que forman parte de la refuncionalización de la Casa de la Solidaridad del populoso barrio.



A pesar de que la provincia de Formosa fue una de las más afectadas por el recorte nacional en el envío de presupuesto para la obra pública, el gobernador Gildo Insfrán dejó inaugurada este viernes 6 de febrero la obra de construcción de un complejo deportivo para la Casa de la Solidaridad del barrio Guadalupe.

La obra consiste en la construcción de dos piletas: una de mayor tamaño y escasa profundidad destinada a prácticas de aquagym, y otra de hidromasaje orientada a tratamientos terapéuticos. El nuevo espacio se completa con un sector de duchas externas, un área equipada con aparatos de gimnasia de baja intensidad, dos pérgolas con bancos que brindan sombra, una cancha de tejo reacondicionada, sanitarios y duchas cubiertas, además de una sala de máquinas y depósito para el mantenimiento de las instalaciones.

Con transmisión de la Red Formoseña de Medios de Comunicación Audiovisual, la inauguración se vivió como una verdadera fiesta para los adultos mayores, porque no solamente dijeron presente los anfitriones, sino que se sumaron delegaciones de distintas Casas de la Solidaridad del Instituto de Pensiones Sociales, muchos de ellos, ya preparados con la indumentaria correspondiente a natación.

Tras el acto protocolar que incluyó el corte de cintas y descubrimiento de la placa conmemorativa, Insfrán se dirigió hacia el sector de la pileta y compartió charlas con los beneficiarios del IPS, algunos de ellos ya estaban disfrutando de la pileta de mayor tamaño, y aprovecharon la oportunidad para agradecer la obra.

Al opinar sobre la obra, la ministra de la Comunidad Gloria Giménez señaló que se trató de una jornada emotiva para los adultos mayores, y consideró que la pileta les permitirá continuar realizando las actividades físicas propias de la edad, al tiempo que adelantó que se establecerá un cronograma para que los abuelos de las distintas Casas puedan utilizar las piletas.

Destacó que la atención para los adultos mayores es una prioridad para el Gobierno de la provincia de Formosa, y agregó que es permanente.

Por su parte el diputado provincial Hugo Arrúa y ex administrador general del IPS manifestó su alegría por esta inauguración, al considerar que “la alegría se puede ver en nuestros adultos mayores, y en esa relación tan especial que tienen con el Gobernador”.

Destacó que el sector es muy agradecido con el primer mandatario provincial y en cada oportunidad se lo demuestra.

Finalmente, el Secretario de Deportes y Recreación Comunitario Mario Romay valoró la inauguración de este espacio recreativo que se completa con la pileta y el jacuzzi.

“Tenemos varios gimnasios terapéuticos en Formosa más 16 en el interior donde todo el año se hacen actividades físicas para nuestros mayores, y durante el verano todos nuestros participantes van a las piletas y natatorios habilitados para la recreación. Ahora se suma uno más, seguramente vamos a colaborar con el IPS para sumarnos a estas propuestas, con el principal objetivo de seguir aportando a la calidad de vida de nuestros adultos” consideró.

Expresó que la idea es “mantener a nuestra gente con buena onda, con estas instalaciones y físicamente mejor”.

Agenfor