Mujeres que cuidan mujeres: Cardiólogas del HAC se suman a la campaña por el corazón femenino

Las médicas cardiólogas del Hospital de Alta Complejidad (HAC) “Pdte. Juan Domingo Perón”, se sumaron a una nueva campaña de concientización que busca visibilizar la importancia del cuidado de la salud cardiovascular en las mujeres.



La iniciativa tiene como objetivo incentivar a las mujeres a realizar controles médicos periódicos, prestar atención a los síntomas y no minimizarlos, ya que muchas veces las manifestaciones de las enfermedades cardiovasculares en mujeres pueden ser más leves o diferentes a las que se presentan en los hombres. Esta situación puede retrasar el diagnóstico y desencadenar complicaciones graves, como infartos o accidentes cerebrovasculares.

Las Enfermedades Cardiovasculares (ECV) constituyen actualmente la principal causa de muerte en mujeres a nivel mundial, provocando aproximadamente un tercio de los fallecimientos femeninos cada año.

Síntomas más frecuentes en mujeres

Uno de los puntos centrales de la campaña es advertir que los síntomas en mujeres no siempre se presentan como el clásico dolor fuerte en el pecho. En muchos casos, las señales pueden ser más sutiles, como molestias o presión en el pecho que puede ser leve o intermitente, dolor en el cuello, la mandíbula, los hombros o la espalda, falta de aire hasta incluso sin realizar esfuerzo físico, náuseas o sensación de indigestión, sudoración fría, mareos o desmayos, y un cansancio extremo o inusual.

Es por ello, que ante cualquiera de estos síntomas, se recomienda consultar de manera inmediata al médico, ya que una atención temprana puede salvar vidas.

En este contexto, la doctora Araceli Kalín, médica cardióloga del HAC y actual responsable del Área Corazón y Mujer de la Sociedad Argentina de Cardiología, destacó la importancia de la prevención y los controles oportunos.

“En el hospital recibimos pacientes derivadas, tanto internadas como en consultorios ambulatorios y muchas llegan tras sufrir infartos o con antecedentes cardiológicos previos”, explicó.

Además, subrayó que las primeras recomendaciones suelen centrarse en cambios en el estilo de vida: “Comenzamos con medidas higiénico-dietéticas, que incluyen actividad física regular al menos 150 minutos semanales de ejercicio moderado y modificaciones en la alimentación, ya que tienen un impacto muy importante en la salud cardiovascular de la mujer”.

Desde el equipo de cardiología del HAC se busca alentar especialmente a las mujeres de mediana edad a acercarse a sus controles anuales, tanto con médicos clínicos como cardiólogos, para conocer valores fundamentales, como la presión arterial, los niveles de colesterol y la glucemia.

“El profesional puede brindar una guía adecuada para mantenerse en un buen nivel de salud y prevenir complicaciones futuras”, remarcó la especialista.

La campaña es impulsada por la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) bajo el lema “De Rojo por una Mujer” (Go Red for Women), y se desarrolla del 2 al 6 de febrero. Su propósito es prevenir enfermedades cardiovasculares, que en Argentina representan la principal causa de muerte en mujeres, incluso por encima del cáncer de mama.

Desde el Hospital de Alta Complejidad, las médicas cardiólogas renuevan su compromiso con la salud de cada mujer, acompañando esta campaña con cercanía, vocación y un mensaje fundamental: “Cuidar tu corazón no es egoísmo, es amor propio, estar presente para vos y para quienes te aman”.

Agenfor