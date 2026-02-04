El Gobierno de Formosa lanzó el Programa de Prevención del Cáncer de Piel

Este martes 3, por la mañana, en‎ el‎ Hospital‎ Odontológico‎ de‎ Complejidad‎ Integrada‎ (HOCI) el Gobierno de Formosa realizó‎ el lanzamiento del Programa de Prevención del Cáncer de Piel,‎ una‎ iniciativa‎ destinada‎ a‎ fortalecer‎ las‎ estrategias‎ de‎ prevención,‎ detección‎ temprana‎ y‎ acceso‎ oportuno‎ al‎ cuidado‎ de‎ la‎ salud.



Esta política contempla la promoción de hábitos saludables en la población, la capacitación del personal de salud para el diagnóstico precoz, el desarrollo de campañas de control dermatológico y la garantía de acceso al tratamiento y medicación de manera continua y gratuita.

Acompañó este lanzamiento LAFORMED, como parte activa del programa, con la incorporación de su nuevo protector solar, elemento clave dentro de las acciones de fotoprotección y prevención del cáncer de piel.

Al respecto, el presidente de la empresa, Rodrigo Gómez, dijo que este producto es 100% formoseño y forma parte de “una política pública en la provincia” como es el caso del Programa de Prevención del Cáncer de Piel, a cargo de la cartera sanitaria provincial.

“Estamos en una producción a escala industrial, en cuanto a la determinación del número se tiene en cuenta los resultados que van a ir saliendo del programa y los pedidos que se vienen realizando”, explicó.

Y garantizó: “Ya estamos en condiciones de hacer frente a la gran demanda que hace también el sistema público de la provincia, porque este programa va a aportar y potenciar el sistema de salud de la provincia, teniendo en cuenta muchos criterios que se van a ir realizando”.

Asimismo, el referente del área aseveró que esta producción se suma al trabajo diario que viene haciendo la empresa, pero continúa con “la producción de repelente de uso personal, el insecticida que se utiliza en la campaña de reducción del dengue, ibuprofeno y paracetamol; y la alimentación parenteral que todos los días se viene entregando al hospital de niños”.

También anticipó que “tenemos en carpeta” proyectos nuevos para este año y reconoció que, “el desarrollo de un producto nuevo, demanda un gran trabajo por parte del centro de investigación que tiene la empresa” pero, sostuvo, “venimos trabajando en una mejora en cuanto al protector solar que ya largamos en 30 FPS”.

“Queremos seguir trabajando en una mejora en cuanto al factor de protección, al envase; también se viene trabajando en el área de comprimidos, en carpeta la producción de otros para agregar a la demanda que viene realizándose en la provincia, así que venimos con muchos proyectos para seguir asistiendo al sistema de salud de la provincia, que es nuestra misión como empresa”, cerró.

El Programa

Por su parte, el subsecretario de Medicina Sanitaria del Ministerio de Desarrollo Humano (MDH), Manuel Cáceres, explicó que este programa está orientado a “brindar a todos los profesionales los tips necesarios para lograr un diagnóstico oportuno al paciente que tiene una lesión en la piel y hacer el tratamiento rápidamente, si así lo requiere”.

“Vivimos en una zona en la cual la irradiación ultravioleta es mayor por nuestra cercanía que tenemos con el Ecuador y justamente, en esta temporada, primavera-verano, es cuando hay mayor cantidad de rayos ultravioletas que van lesionando nuestra piel”, precisó.

Y puso en valor el lanzamiento del protector solar producido por LAFORMED al que consideró “un producto excelente con un factor de protección mayor a 30 FPS y que reúne todos los requisitos y los estándares internacionales para ser utilizado en humanos”.

“Este protector solar viene a ser una herramienta necesaria para aquellos pacientes que ya tienen lesiones de piel, que están cursando un cáncer de piel, o aquellos que tienen algún tipo de patología en la cual la piel es más sensible y más propensa a tener lesiones que con el futuro se pueden cancerificar”, ahondó.

Por último, el funcionario detalló que este programa funcionará como los demás programas sanitarios que dependen de dicha cartera y apuntará a estar “en contacto directo” con cada uno de los profesionales, de capital e interior, “para que tengan todas las herramientas necesarias para hacer el diagnóstico, el seguimiento y el tratamiento de los tumores y los cánceres de piel”.

Agenfor