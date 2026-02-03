Advierten por riesgo de golpe de calor ante las altas temperaturas previstas esta semana

Desde el sistema de salud provincial recomiendan adoptar medidas básicas para prevenir esta afección, especialmente en niñas y niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.



Las temperaturas y la elevada sensación térmica anunciadas para los próximos días en la provincia incrementan el riesgo de sufrir un golpe de calor, una afección que puede ser grave si no se actúa a tiempo.

El subsecretario de Medicina Sanitaria del Ministerio de Desarrollo Humano, doctor Manuel Cáceres, explicó que esta condición “tiene un mayor impacto en las niñas y niños, sobre todo en los más pequeños, en los adultos mayores y en las personas con enfermedades crónicas, como diabetes o hipertensión”.

En ese sentido, remarcó la importancia de extremar las medidas preventivas en jornadas de calor intenso y, especialmente, al realizar actividades al aire libre. “Cuando la temperatura y la sensación térmica son elevadas, aumenta el riesgo de padecer un golpe de calor”, señaló.

Entre las principales recomendaciones, indicó evitar la exposición al sol en los horarios de mayor calor, entre las 10 y las 17 horas; permanecer en ambientes frescos y ventilados; buscar sombra; y mantener una adecuada hidratación, bebiendo abundante agua durante el día y evitando bebidas azucaradas.

En niñas y niños y en adultos mayores, aconsejó ofrecer líquidos de manera frecuente, aun cuando no manifiesten sed.

Asimismo, recomendó usar ropa clara, holgada y de telas livianas, sombrero de ala ancha, anteojos con protección UV y protector solar con factor 30 o superior.

También sugirió consumir frutas y verduras frescas, ricas en agua; evitar permanecer en lugares cerrados y calurosos; no realizar actividad física en los horarios de mayor temperatura; y no dejar personas ni mascotas dentro de vehículos estacionados.

Síntomas de alerta

Cáceres detalló que algunos signos que pueden indicar un golpe de calor son piel enrojecida, caliente y seca; fiebre elevada; dolor de cabeza; náuseas; vómitos; confusión; mareos; convulsiones o pérdida de conocimiento.

Además, advirtió que la sequedad de la boca, la debilidad y los ojos hundidos pueden ser señales de deshidratación.

Ante la presencia de estos síntomas, recomendó el traslado inmediato al centro de salud u hospital más cercano.

Agenfor