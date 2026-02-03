El Gobierno Nacional eliminó el programa “Hogar” de ANSES

Con la desregulación actual se viene produciendo una gran dispersión en los precios de la garrafa de 10 kg, tanto en la Ciudad Capital como en el Interior Provincial, encontrándose sus valores entre $16.000 a $20.000 o más según el lugar en que se realice la compra.



El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que el 99% de los hogares en Formosa, no tienen conexión a la red de gas natural y se ven obligados a la utilización de gas en garrafas.

En el año 2015, se reformuló Garrafa para Todos y se implementó el Programa Hogar, que tenía una cobertura en los costos de las garrafas a favor de los usuarios del 79,3%. A partir del gobierno de la Alianza Cambiemos, el precio de la garrafa aumentó un 236% y el subsidio a los usuarios solo cubría el 56%. Durante el Gobierno de Alberto Fernández, mediante el Decreto 311/20 se congelaron los precios máximos de referencia por 180 días para asegurar el acceso a hogares sin red de gas natural y continuaron los subsidios en un 55,7%. Con el actual Gobierno Nacional a través del Decreto 446/25, se limitó totalmente el rol de la Secretaría de Energía en los controles de precios, oferta y demanda, sumándosele la Ley Bases sancionada en julio del 2024 que estableció que el Estado no puede intervenir o fijar precios de comercialización para ninguna de las actividades de la industria hidrocarburífera, “con lo cual se producen hasta la fecha aumentos de precios, originándose una gran dispersión y en lo que respecta a los subsidios de las garrafas de 10 kgs, solamente se cubre el 14,6%, además los usuarios normalmente tienen que pagar sobreprecios para conseguirlas”.

En este contexto, el Gobierno Nacional puso en marcha un nuevo esquema de asistencia para la compra de garrafas y dejó sin efecto el Programa Hogar de ANSES. A partir de esta decisión, se creó el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que concentrará la ayuda estatal destinada a los hogares que utilizan gas envasado. De esta manera, quienes cobraban el beneficio anterior deberán volver a inscribirse para no perder el subsidio. Con la implementación del SEF, el Programa Hogar quedó definitivamente discontinuado.

El nuevo sistema incorpora a los usuarios en situación de vulnerabilidad que dependen del gas envasado y modifica la modalidad de asistencia, por lo que la reinscripción es obligatoria para continuar recibiendo el beneficio.

Desde la Secretaría de Energía informaron que el subsidio ya no se acreditará mediante pagos de la Anses. En su lugar, se otorgará un descuento directo al momento de adquirir la garrafa, el cual se aplicará únicamente a través de medios de pago electrónicos. El trámite de inscripción se realiza de forma online en el sitio oficial de subsidios energéticos y habrá un plazo máximo de seis meses para completarlo. Durante ese período, el Estado garantizará la continuidad de la ayuda para quienes ya formaban parte del Programa Hogar. Cabe recordar que, durante la actual gestión, los pagos del programa anterior no tuvieron una frecuencia regular y el monto quedó desactualizado frente al precio de las garrafas.

Régimen de Subsidios Energéticos cómo acceder: Para anotarse en el SEF, los hogares deben contar con ingresos iguales o inferiores a tres Canastas Básicas Totales, según los valores vigentes del Indec. En la actualidad, ese tope equivale a $3.641.397 para una familia tipo 2.

Además, el esquema contempla situaciones de mayor vulnerabilidad, como la presencia de personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), titulares de pensiones vitalicias para excombatientes o familias con Certificado de Vivienda del ReNaBaP. Al momento de realizar la inscripción, será necesario contar con la siguiente información: * CUIL de todos los integrantes mayores de 18 años del hogar, * DNI del titular del beneficio, * Dirección de correo electrónico personal.

Cómo funcionará el subsidio para garrafas: A diferencia del Programa Hogar, que otorgaba un monto fijo, el nuevo régimen aplicará el beneficio como un descuento sobre el precio de la garrafa. Por el momento, no se difundieron detalles sobre el porcentaje exacto del subsidio ni su mecanismo operativo completo. El descuento solo será válido cuando la compra se realice mediante un medio de pago electrónico, quedando excluidas las operaciones en efectivo. La inscripción al Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados ya se encuentra habilitada y debe realizarse exclusivamente por internet. El trámite es personal, gratuito y no requiere intermediarios. Toda vez que la Secretaría de Energía no ha contemplado las realidades del Interior del país, desde el Organismo de la Constitución se les solicitó que se permita la inscripción para la obtención de los subsidios energéticos de manera presencial en las oficinas de la Anses, en el entendimiento de que miles de hogares quedarán fuera de la inscripción al exigirse que la misma se realice únicamente de manera online, “de la misma manera, al haberse dispuesto que los descuentos se aplicarán únicamente a través de los medios de pagos electrónicos y siendo que miles de usuarios utilizan el efectivo, se requirió se contemple esta situación y no se discrimine a quienes aún no han incorporado estos métodos de pagos por diversos motivos”.