Tres trasplantes renales en menos de 72 horas: Trabajo multidisciplinario y solidaridad en el HAC

En aproximadamente 72 horas, en el Hospital de Alta Complejidad (HAC) “Pte. Juan Domingo Perón” se llevaron adelante tres trasplantes renales, en un operativo de gran complejidad que permitió mejorar de manera significativa la calidad de vida de pacientes jóvenes que atravesaban situaciones clínicas críticas.



Dos de los trasplantes renales se concretaron a partir de un mismo donante, cuyos riñones fueron implantados en Ivana de 27 años, y Julia de 24.

Ivana padecía una enfermedad autoinmune llamada vasculitis, por lo cual se encontraba en hemodiálisis hace siete años. El trasplante representa para ella la posibilidad de dejar atrás un largo período de tratamiento sustitutivo renal y acceder a una mejor calidad de vida.

Por su parte, Julia fue diagnosticada con una enfermedad renal, caracterizada por la atrofia de ambos riñones. Tras permanecer en lista de espera, recibió el segundo riñón proveniente de un donante formoseño, marcando un punto de inflexión en su historia clínica y personal.

A estos procedimientos se sumó un tercer trasplante renal con donante vivo relacionado. En este caso, la paciente Marcelina recibió un riñón donado por su hermano, luego de atravesar un extenso y complejo proceso de enfermedad. Ella padecía litiasis renal, obligando a realizar la extracción de ambos riñones, iniciando diálisis en el año 2022.

Tras múltiples complicaciones tanto en hemodiálisis y diálisis peritoneal asociado a la pérdida de accesos vasculares, finalmente se pudo concretar el trasplante, considerado fundamental para su recuperación.

Desde el equipo médico destacaron que los trasplantes renales son el resultado de un trabajo integral y sostenido en el tiempo. La evaluación pre- trasplante involucra la participación de múltiples especialidades, entre ellas cardiología, infectología, ginecología, odontología, psicología, laboratorio de biología molecular y clínico, diagnóstico por imágenes, nutrición entre otras, pudiendo extenderse durante meses hasta garantizar que el paciente se encuentre en condiciones óptimas para la cirugía.

Una vez realizado el trasplante, cobra un rol fundamental todo el equipo de terapia intensiva, encargado del monitoreo y cuidado inmediato del de trasplantado, dando paso al servicio de internación en sala general, donde continua con los controles clínicos y de laboratorio hasta su alta, asegurando una atención continua y de alta complejidad.

El valor de donar: Un testimonio que invita a tomar conciencia

El hermano de Marcelina, quien fue el donante, compartió su experiencia y destacó el fuerte componente humano que rodeó la decisión. “Fue una experiencia muy linda poder ayudar a mi hermana. Más allá del compromiso que implica para la salud, el amor por ella fue lo que me llevó a tomar esta decisión”, expresó.

Además, hizo un llamado a la comunidad a reflexionar sobre la importancia de la donación de órganos. “Invito a otras personas a tomar conciencia de lo importante que es donar. Con un gesto solidario se puede cambiar por completo la vida de alguien”, remarcó.

Estos procedimientos representan un nuevo avance para la medicina de alta complejidad en la provincia y refuerzan la importancia de la donación de órganos como un acto solidario que salva y mejora vidas.

En las últimas horas, el Hospital de Alta Complejidad pudo comunicar la realización de diferentes trasplantes, un logro que llena de orgullo a todo el equipo de salud y que impulsa a continuar trabajando y fortaleciendo este camino, con el compromiso permanente de brindar más y mejores oportunidades a los pacientes que lo necesitan.

Agenfor