Ingeniero Juárez dirá presente en el Mundialito de Fútbol Infantil en Salta

Emmanuel Corbalán, referente de la Escuela de Fútbol Defensores del Oeste de Ingeniero Juárez, comentó que en los próximos días la institución participará del Mundialito de Fútbol Infantil que se realizará en la ciudad de Salta Capital, organizado por la Liga de Fútbol de Salta. En este importante encuentro deportivo competirán equipos de distintos puntos del país, mostrando el talento y la pasión de niños y niñas por el fútbol.



Ingeniero Juárez estará representado por las categorías 2017 y 2014, con una delegación integrada por alrededor de 30 niños, acompañados por sus padres. Corbalán explicó que esta no es la primera experiencia de la escuela en competencias fuera de la provincia, ya que vienen participando en distintos torneos a nivel nacional, con gran entusiasmo por seguir mostrando el potencial deportivo de los chicos juarenses.

En ese marco, destacó que la escuela de fútbol cumple un rol social fundamental, brindando un espacio de recreación y contención donde los niños aprenden valores como el compañerismo, la unión y la vida sana, alejándose de conductas nocivas y compartiendo actividades con chicos de su misma edad.

Asimismo, Emmanuel Corbalán agradeció especialmente al intendente de Ingeniero Juárez, Rafael Nacif, y a la concejal María Nacif, por el acompañamiento permanente y por las donaciones concretadas, que les permitieron solventar distintas actividades destinadas a recaudar fondos para afrontar el viaje y la participación en el torneo. También resaltó el apoyo del Municipio, que les cedió un espacio físico para el desarrollo de las actividades de la escuela de fútbol.

Finalmente, expresó la alegría y el orgullo de poder representar a Ingeniero Juárez en un evento tan importante del fútbol infantil, llevando el nombre de la comunidad a nivel provincial y nacional, y cumpliendo el sueño de muchos chicos que siguen creciendo a través del deporte.