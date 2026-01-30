Continúa el proceso de producción del protector solar FPS 30 en Laformed

En el Laboratorio de Especialidades Médicas de Formosa se está llevando adelante el envasado del producto, que posteriormente pasará por los correspondientes controles de calidad, como parte del proceso productivo.

Este protector solar fue sometido a ensayos in vitro y pruebas en piel in vivo, que confirmaron una protección alta frente a quemaduras solares. En particular, los estudios sobre radiación UVA demostraron que el producto bloquea una gran parte de estos rayos, con aval internacional que respalda su calidad y eficacia.

Cabe destacar que este producto no se comercializa, ya que forma parte de una política sanitaria provincial destinada a abastecer de manera gratuita al sistema público de salud, de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Desarrollo Humano de Formosa.

El licenciado Ricardo Acosta, gerente de Planta de Laformed, indicó que si bien “hay laboratorios de índole privado que elaboran esta clase de productos, como laboratorio público provincial, Laformed se sitúa en lo más alto de esta producción que nos protege de las radiaciones solares”, teniendo en cuenta de que en el norte del país “la incidencia de los rayos es muy alta”. Por este motivo, “tratamos de proteger a la gente que está expuesta constantemente, ya sea por trabajo o por otra índole”.

Recordó que el trabajo de desarrollo de este producto “se inició en el año 2022, en conjunto con las dermatólogas de los distintos centros asistenciales de salud de la provincia, como el Hospital Central, el Hospital Evita, el Hospital de Alta Complejidad y el Hospital Distrital 8”.

Actualmente, la capacidad de producción es “un lote de 125 kilos por día, lo que nos arroja 2500 protectores solares por 50 gramos por cada lote”.

Tras consignar que esta semana se avanza con el envasado de los lotes elaborados, explicó que “tenemos un laboratorio de control de calidad que aprueba el semi elaborado, que es la crema a granel del producto, y antes de ser envasada, lleva un control de calidad, que es un control de proceso”. Una vez aprobado ese granel, “recién ahí producción puede empezar a envasar los lotes que se elaboraron”.

Señaló que “estaremos distribuyendo el producto a partir de un evento de presentación ante las autoridades de los parques acuáticos ‘17 de Octubre’ y el Complejo Paraíso de los Niños”, motivo por el cual se coordinan las acciones con los responsables de estos espacios.

“Vamos a estar asistiendo con el protector solar mediante dispensers en esos centros a los colonos, es decir, a los chicos que asisten a las colonias de vacaciones”, destacó.

Además, agregó que “se trabajará en forma coordinada con las profesionales dermatológicas de la provincia, en sus distintos centros de salud, con la entrega del producto terminado, el cual será distribuido en sus respectivos consultorios”.

Agenfor