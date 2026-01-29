“Orgullo formoseño”: Equipo médico del HAC expresó su satisfacción por el trasplante cardíaco realizado

Los profesionales que participaron del operativo de trasplante de corazón en el Hospital de Alta Complejidad (HAC) “Pte. Juan Domingo Perón”, expresaron la profunda emoción que significó realizar este procedimiento, dado que fue el primero que involucró a todos profesionales formoseños.

En ese sentido, la médica cardióloga Gabriela Fiorini resaltó la trascendencia que significó participar de este evento “a nivel personal, profesional y, por supuesto, lo que representa para nuestro hospital como para la provincia de Formosa”.

Por esa razón, subrayó que la palabra que más identifica al personal de salud y todas las personas que fueron parte de este hito es la de “orgullo”, porque “todos los que participamos de este operativo somos formoseños”.

Por ello, este trasplante cardíaco llevado a cabo durante el último fin de semana “es mucho más gratificante y emocionante”, acentuó.

Del mismo modo se expresó su colega Noralí Miranda, quien también es médica cardióloga especializada en recuperación cardiovascular y cuidados intensivos cardiovasculares.

En especial, hizo hincapié “en el proceso formativo” que esto demanda, “en la residencia, en la subespecialidad e ir a otros lugares a sumar formación”, sumando además experiencias en lo personal, por cuanto “ya estoy hace varios años en el hospital”.

En cuanto al procedimiento, apreció que formar parte fue “una enorme responsabilidad”, ya que se trató de “un trabajo interdisciplinario porque intervienen todas las especialidades para que el paciente esté óptimo y después el seguimiento para que esto sea un éxito”.

“En el Hospital estamos muy acostumbrados a que todo el tiempo haya trasplantes”, significó, por último, el doctor Sebastián Nicolás, responsable del área de trasplante cardíaco y cirugía cardiovascular del HAC.