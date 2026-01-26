Guardia Mendonca confirmó que el Parque Acuático recibió a más de 60 mil personas en la última semana

La ministra secretaria general del Poder Ejecutivo, Cecilia Guardia Mendonca, precisó que durante la última semana de enero, 62.142 personas visitaron el Parque Acuático “17 de octubre” para disfrutar de las diversas propuestas libres y gratuitas que ofrece a la comunidad.



De esta manera, además, sólo en el último fin de semana, hicieron lo propio 33.182 visitantes de las cuales 20.600 asistieron sólo el domingo, lo que consideró “nuestro récord de capacidad”.

“El Parque 17 de Octubre es envidiable, sus instalaciones, sus servicios, absolutamente todo está pensado y trabajamos en que la comunidad formoseña tenga el mejor parque de todo el nordeste argentino y, sin lugar a dudas, que lo es, no sólo por sus instalaciones sino que tenemos la pileta de olas que no hay similar en todo el norte argentino y los kamikazes de 12 metros de altura”, indicó.

Y agregó: “Tenemos, también, por supuesto, toboganes más bajos para los más chicos, la plaza blanca para los menores de cuatro a cinco años y todo para recibir a las familias”.

Asimismo, la funcionaria analizó que este Parque cumple un rol fundamental dentro de la estrategia turística y social de la provincia y elogió el trabajo que realiza el Ministerio de Turismo en todo el territorio con la promoción de los diversos parques que existen “porque no es algo exclusivo que vivimos sólo en la ciudad capital”.

“Si bien nosotros tenemos este emblema, que es el Parque 17 de Octubre, en el corazón del barrio de Eva Perón, a lo largo y ancho de toda la provincia tenemos distintos parques acuáticos”, recordó.

Y agregó: “Estuvimos viendo justamente en estos días las actividades de distintas entidades que se propusieron en el Parque de las Lomitas, en el Parque Acuático del Colorado, y cada uno tiene su atractivo para la comunidad, un espacio donde encuentran esparcimiento y recreación”.

Volviendo al número de asistentes, Guardia Mendonca estimó que, desde el inicio de esta temporada de verano, pasaron por el Parque un promedio de entre 40 mil y 50 mil visitantes, número que puede acrecentarse, sobre todo, los fines de semana.

“Los fines de semana tenemos una mayor cantidad de visitantes. Los días de semana son pocos, entre nueve mil y 10 mil personas”, especificó.

También se refirió a la convocatoria que están teniendo las propuestas de Aquagym y Escuelas de Natación; y esta última, dijo, se realiza tanto en el Parque como en el Complejo del Paraíso de los Niños, por la tarde.

“Tuvimos una altísima demanda, estamos con promedio de más de 300 personas en cada turno de la escuela de natación y, a la noche, Aquagym”, señaló; y agregó: “En el Parque tenemos la modalidad pileta libre de 15:30 a 20 horas, de miércoles a domingo”.

Trabajo mancomunado

En cuanto a las colonias de vacaciones, en ambas sedes, la Ministra aseguró que se trata de un “un trabajo en conjunto de todo el Gobierno de la Provincia de Formosa” donde los niños y niñas no sólo reciben el desayuno al llegar y una colación post pileta sino que también la atención médica del personal del Ministerio de Desarrollo Humano.

“Tenemos el acompañamiento también con los talleres de los distintos ministerios y estamos recibiendo a los chicos de los distintos hogares que el Ministerio de la Comunidad va llevando a las colonias”, detalló.

Del mismo modo, Guardia Mendonca puso en valor “un actor silencioso pero fundamental” e hizo referencia a la labor de la Policía de la Provincia que “nos brinda atención, cuidado y tranquilidad para trabajar en armonía y comunión con ellos”.

Y mencionó, además, la tarea del Servicio Provincial de Agua Potable (SPAP) que, durante toda la temporada, “nos hacen los análisis del agua en cada una de las piletas” con muestras que son tomadas por su personal en ambas sedes.

“Durante muchos años el SPAP viene haciendo ese trabajo, todas las semanas toma las muestras, hace los análisis, y a nosotros nos da la tranquilidad de que el agua de cada uno de los parques, está bien cuidada y bien tratada para que puedan ingresar nuestros niños”, argumentó.

Por último, Guardia Mendonca expresó sentir “mucho orgullo” porque las personas eligen pasar sus vacaciones en el Parque y manifestó que, en el caso de los turistas, “conocen este espacio envidiable que constituye un orgullo para todos los formoseños”, al mismo tiempo que celebró que el ingreso sea libre y gratuito “por decisión del Gobernador”.

Agenfor