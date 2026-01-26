La ANAC afirmó que el aeropuerto “El Pucú” opera con todas las medidas de seguridad exigidas a nivel nacional e internacional

Recepcionó la Defensoría del Pueblo un documentado informe de la Dirección General de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios de la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil) a cargo de Julio Ernesto Álvarez, emitiendo un -Informe de Gestión y Situación Operativa SSEI (Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios)- del Aeropuerto Internacional de Formosa ‘‘El Pucú’’, motivado por denuncias gremiales y periodísticas, que habían puesto en tela de juicio la seguridad de los usuarios y de las aeronaves en el mismo, al momento de la apertura de la primera fase, restando el inicio de la segunda etapa de reformas a cargo de la Empresa Aeropuertos Argentina.

El mismo confirma que en cuanto al cumplimiento de Tiempos de Respuesta, el servicio opera estrictamente dentro de los parámetros legales de seguridad operacional, toda vez que la Intervención Inicial de la unidad Ford 7000 registra un tiempo de respuesta de 2 min 30 seg hasta la cabecera más lejana. Este valor es inferior al límite máximo de 3 minutos exigido, asegurando la intervención inmediata en la “zona crítica”. En cuanto al despliegue de Apoyo: La unidad pesada “Oshkosh” arriba en 3 min 20 seg.

La norma otorga hasta 4 minutos para los vehículos de apoyo; por lo tanto, ambas unidades operan con holgura dentro de los tiempos reglamentarios.

En relación a la capacidad y eficacia del Agente Extintor, la calificación de “obsoleto” vertida en las denuncias constituye un error técnico, dado que se utilizan agentes de alta performance. Añade que nuestras unidades poseen una capacidad de 15.141 litros (casi el 200% de lo exigido), sin contabilizar el apoyo externo de Bomberos de la Provincia (4.000 litros adicionales), más el agente complementario que dispone de 384 kg de Polvo Químico Seco, superando ampliamente los 225 kg requeridos para la categoría. Puntualmente en relación al Estado Operativo y Gestión de la Unidad Oshkosh, la limitación de velocidad de la misma es una condición mecánica identificada que cuenta con el aval técnico especializado, debidamente asentado en actas y documentos elevados oportunamente a la Autoridad – Dirección Regional Noreste.

Por otro lado, se ratificó que esta condición no afecta los sistemas de emergencia. Los componentes críticos bombas, dosificación de espuma y sistema de polvo químico seco- funcionan al 100% de su capacidad operativa, garantizando el caudal normativo de 3.750 L/min exigido para la categoría del aeropuerto.

La limitación en la velocidad de desplazamiento se compensa mediante la aplicación del protocolo de respuesta escalonada, utilizando la unidad Ford 7000 como vehículo de salida inmediata. Este esquema táctico asegura la cobertura y la llegada a la zona crítica en tiempo y forma, cumpliendo con los estándares de seguridad operacional. De esta manera, el aeropuerto mantiene una reserva de espuma superior al 200%, asegurando autonomía para múltiples contingencias. Asimismo, la red de hidrantes garantiza la continuidad operativa del servicio. Finalizando que, sobre la Denuncia Gremial, la calificación de “sistema deficiente” por parte de ATEPSA carece de sustento técnico-normativo.

Los datos demuestran que el Aeropuerto de Formosa no solo cumple con los mínimos de la ANAC y OACI, sino que los excede gracias a un esquema de respuesta escalonado. La representación gremial ha emitido juicios de valor sin una verificación técnica in situ, basándose en versiones que no reflejan la realidad operativa. Dicho accionar parece orientado a generar una falsa percepción de riesgo y alarma infundada tanto en la comunidad aeroportuaria como en la ciudadanía formoseña.

La operatividad del Aeropuerto Formosa estaba plenamente garantizada por datos técnicos verificables, quedando a disposición la documentación de respaldo que avala cada una de las manifestaciones aquí expuestas, permitiéndose de esta manera continuar con los trabajos que posibilitaran que el mismo se consolide como un punto clave para la conectividad de nuestra provincia con el país y el extranjero, trabajándose para la obtención de más número de vuelos, lo que beneficiará no solamente a los usuarios, sino que también redundara en mejores y mayores optimizaciones para el comercio de bienes y servicios en general.