Con buenas ventas, se desplegaron tres ferias Paippa en Capital

A pesar del receso impuesto por las vacaciones de verano, las ferias organizadas por el Instituto PAIPPA no cesaron su actividad.



Es así que este viernes desplegaron su propuesta de comercialización de frutas y verduras de estación, directamente de la chacra de los pequeños productores, en tres puntos fijos de venta: el Polideportivo del barrio La Paz, el playón del IPAIPPA y el Centro Comunitario del barrio La Nueva Formosa.

Desde horas muy tempranas las familias se acercaron a comprar la producción de los paipperos, ya sea hojas frescas y aromáticas, como porotos frescos, chaucha, queso criollo, zapallos, huevos, bananas, melón, naranjas, entre otros productos.

“La novedad es que tenemos el mango durazno, y el mango cruza con el mamón. Como tenemos productores de la zona norte, ahí está asentado el CEDEVA de Misión Tacaaglé, también en Laguna Naineck, donde hacen frutas tropicales, que ahora recibimos. Tenemos gran producción de mangos en esas variedades” comentó la licenciada Pamela Moreyra, jefa del Área de Comercialización del PAIPPA.

Recordó que “Cada vez son más las familias que no solamente eligen consumir producción local, nuestra, formoseña, paippera, sino también por la calidad de los productos, de las verduras, de las frutas, los precios, que también eso ayuda a las familias”, destacó.

Y añadió: “No solamente contribuyen con su propia economía, sino con la economía de esos pequeños paipperos, y a su vez es una cadena que se genera en el circuito económico importante, porque ese dinero que ellos obtienen de vender sus productos, es volcado en sus localidades, en su paraje, en su colonia, así que inyecta la economía regional también”.

Productora

La productora Silvia Martínez, oriunda de la colonia Punta Guía, en jurisdicción de Laguna Naineck contó que hace 18 años participa del PAIPPA junto a su familia.

Contó que por ejemplo sus dos hijos pudieron estudiar, el mayor ya está recibido de enfermero, y su otra hija, se encuentra cursando el profesorado en Lengua y Literatura. “Gracias a nuestro trabajo ellos pudieron estudiar e incluso nos ayudan también en la chacra” precisó.

“Siempre traje verdeos, mandioca, batata, bananas, al principio era poquito, y a lo largo de estos años tengo mis clientes, por lo que traigo mayor cantidad” enumeró y detalló que este viernes trajo los últimos mangos de la producción de verano.

Silvia es una de las productoras que acerca el “mango durazno” o mango Tomy, producido en la zona de el CEDEVA. “Se consume bastante acá en la feria, a la gente le gusta mucho” añadió.

Agenfor