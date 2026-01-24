El Servicio Social Nutricional se garantiza en las Escuelas Especiales de toda la provincia durante el verano

Desde el pasado 2 de enero, las Escuelas de Educación Especial de la provincia continúan brindando el Servicio Social Nutricional, una política pública sostenida por el Gobierno de la Provincia de Formosa, a través del Ministerio de Cultura y Educación, que asegura el acceso a una alimentación adecuada durante el receso escolar.



En total son 35 instituciones de Educación Especial las que prestan este servicio: seis en la ciudad capital y el resto distribuidas en distintas localidades del interior provincial como Pirané, Gran Guardia, Palo Santo, Fontana, Ibarreta, Estanislao del Campo, Pozo del Tigre, Las Lomitas, Laguna Yema, Ingeniero Juárez, El Chorro, El Potrillo, Clorinda, Laguna Blanca, Buena Vista, El Espinillo, Tres Lagunas, Misión Tacaaglé, General Belgrano, General Güemes, San Martín Dos, El Colorado, Villa Dos Trece, Villafañe, Laishi, Mansilla y Herradura, entre otras.

El servicio se implementa bajo las modalidades de plato servido y viandas, permitiendo que niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos que asisten a estas instituciones continúen accediendo a una alimentación equilibrada y de calidad fuera del calendario escolar.

Desde el Departamento de Educación Especial se destacó, especialmente, el compromiso de los docentes, quienes organizan un sistema de guardias diarias para garantizar la continuidad del servicio, así como el rol fundamental de las familias, que no sólo son beneficiarias sino que, en muchos casos, colaboran activamente en la elaboración de los alimentos.

Asimismo, durante este período se llevó adelante la tradicional entrega de juguetes por el Día de Reyes, alcanzando a instituciones de gestión pública y privada, tanto en zonas urbanas como rurales y alejadas, asegurando que cada niño y niña reciba su regalo.

En el marco del acompañamiento integral a los estudiantes, también se promueve el acceso a espacios recreativos y de esparcimiento, entendidos como un derecho fundamental para el desarrollo integral. En toda la provincia, a través de municipios y comisiones de fomento, se habilitan piletas y parques acuáticos.

En la ciudad capital se destaca el Parque Acuático “17 de Octubre”, ubicado en el barrio Eva Perón, con pileta libre y colonia de vacaciones organizada en módulos semanales. A esto se suma el Complejo Paraíso de los Niños, donde se desarrollan colonias y actividades recreativas abiertas y gratuitas.

“Buscamos que las familias se sientan acompañadas y que los estudiantes se sientan visibilizados y reconocidos, generando espacios de encuentro y oportunidades desde las instituciones públicas”, señalaron desde el área.

Estas acciones reflejan un modelo de gestión que prioriza la justicia social, garantizando derechos y promoviendo la inclusión en todo el territorio provincial.

Agenfor