“El presidente Javier Milei debe devolver los derechos a las personas con discapacidad” insistió Miers

La Justicia Federal intimó al Estado Nacional a cumplir la Ley de Emergencia en Discapacidad antes del 4 de febrero



El jefe del Departamento de Educación Especial, Gustavo Miers, habló sobre la decisión de la Justicia de imponer al presidente Javier Milei un plazo de diez días para cumplir con la Ley de Emergencia en Discapacidad, normativa que fue aprobada y ratificada por el Congreso de la Nación durante el año pasado

Ante este panorama, el funcionario provincial consideró que “la Ley de Emergencia debe estar plenamente operativa. No en trámite o en proceso” y explicó que aunque el Estado nacional haya apelado, igual debe cumplir ya que “la apelación no suspende las obligaciones”.

Dijo que a partir de esta decisión judicial, el “Gobierno Nacional debe garantizar una atención integral a las personas con discapacidad, respetar la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, que tiene rango constitucional, respetar las Leyes Nacionales, es decir debe respetar la Ley de Emergencia en Discapacidad”.

Insistió en resaltar que Milei debe “respetar los derechos de las personas y cumplir con la leyes, y debe tener una mirada empática a un sector que luchó muchos años”.

Consideró asimismo que el primer mandatario nacional podría tomar el ejemplo de la provincia de Formosa donde-dijo- se cumplen los derechos como el acceso a la salud, a la educación, el trabajo, el deporte y la recreación. “Con la justicia social como bandera, con una planificación que es el Modelo Formoseño y con un gobernador como el doctor Gildo Insfrán que garantiza los derechos de las personas con discapacidad”.

Agenfor