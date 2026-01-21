Equipo que realizará nueva perforación ya trabaja en El Potrillo

La empresa que realizará la nueva perforación de agua para la localidad de El Potrillo, en el Departamento Ramón Lista, se halla realizando los trabajos para posicionar el equipo de perforación y la semana próxima podría iniciar el trabajo.



Así lo confirmó el ingeniero Julio Vargas Yegros, administrador del Servicio Provincial de Agua Potable (SPAP), al señalar que se trata de una nueva perforación profunda.

El plan diseñado por el Gobierno provincial tiene como fin dar una solución a la reciente salida de servicio de la perforación actual, de 412 metros, la más profunda que existe en la zona, que alimentaba al centro de distribución y a toda la red distribuidora de El Potrillo, El Favorito y comunidades aledañas.

Por ello, oportunamente se activó un plan de contingencia, que consiste en transportar agua en camiones desde la perforación de El Chorro y de la comunidad de San Martín, además de enviar agua por acueducto desde la perforación de Devoto, hasta la cisterna del Centro de Distribución de El Potrillo.

“Así que todo ese esfuerzo se concentra de manera tal de poder llenar diariamente la cisterna de El Potrillo y luego mediante la red de distribución de entregar agua a las viviendas”, enfatizó Vargas Yegros en contacto con la Agencia de Noticias Formosa.

Nueva obra

La obra consiste en construir una nueva perforación, para lo cual el equipo técnico apropiado ya se encuentra en el lugar, tratándose de profesionales con conocimiento del terreno y la maquinaria necesaria para este importante trabajo.

“Estimamos que la próxima semana ya va a estar avanzando la perforación. Veremos cuál es la velocidad de avance que tiene. Es un equipo de perforación muy importante, son personas que tienen experiencia en este tipo de de tareas y además el equipo que está cargo técnicamente es el mismo equipo de geólogos que en su momento hace más de veinte años construyeron el anterior pozo”, detalló el funcionario.

Confió en la pericia técnica y el conocimiento geológico suficiente como “para que tengamos éxito en esta nueva perforación” y reiteró que todo el esfuerzo del Gobierno provincial está concentrado en solucionar esta contingencia en el menor tiempo posible.

