Con 553 aspirantes la UPLaB inició el Curso Básico Introductorio 2026

Este curso, que se extenderá por 10 semanas, cuenta con 253 inscriptos para Medicina, 195 para la Licenciatura en Enfermería, 81 para Ingeniería en Producción Agropecuaria y 24 para la Licenciatura en Ciencias Ambientales.

En una jornada cargada de expectativas, la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB) dio inicio este lunes 19 al Curso Básico Introductorio (CBI) 2026.

De este modo, 553 aspirantes a Medicina, Licenciatura en Enfermería, Ingeniería en Producción Agropecuaria y Licenciatura en Ciencias Ambientales, comenzaron su formación profesional.

Al respecto, Julio Caballero, secretario académico de la UPLaB, detalló que “desde las 7 horas los estudiantes se presentaron con DNI en mano para completar formularios y se les entregó su credencial personal con un con un código individual”.

Y destacó que “hay jóvenes de más de 40 localidades del territorio provincial e inclusive gente de otras provincias”.

Caballero puntualizó que en la Facultad de Ciencias de la Salud para Medicina son 253 inscriptos y 195 para la Licenciatura en Enfermería; en tanto que, para Facultad de Desarrollo Sostenible, 81 son para Ingeniería en Producción Agropecuaria y 24 para la Licenciatura en Ciencias Ambientales.

Respecto a la duración del CBI, indicó que “tendrá una duración de 10 semanas, extendiéndose hasta el sábado 28 de marzo”. Durante este periodo, los estudiantes cursarán cinco asignaturas que combinan saberes disciplinares como biología, química, matemática y un espacio de Introducción a la Vida Universitaria”.

En este último, explicó que, los alumnos se adentran en la historia de la universidad y en la identidad provincial a través de contenidos sobre geografía e historia de Formosa.

Al concluir, puso en valor la grande demanda, marcando que “el año pasado contábamos con poco más de 300 aspirantes y ahora más de 500”, y remarcó que “esto demuestra que la UPLaB es una casa de estudios para cumplir sueños, especialmente para quienes no tienen la posibilidad de trasladarse a otros lugares”, subrayó.

Agenfor