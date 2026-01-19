Hito médico en el HAC: primera colocación de un neuroestimulador para dolor crónico craneofacial

El Hospital de Alta Complejidad “Pte. Juan Domingo Perón” marcó un nuevo hito en la medicina argentina al realizar, por primera vez en el interior del país, la colocación de un neuroestimulador INCEPTIV, un dispositivo de última generación indicado para el tratamiento del dolor crónico refractario.

La intervención se llevó a cabo en una paciente con antecedentes de dolor craneofacial de más de 30 años de evolución, quien había recibido múltiples tratamientos médicos y quirúrgicos sin obtener una respuesta satisfactoria, situación que impactaba de manera significativa en su calidad de vida.

La cirugía estuvo a cargo del especialista en tratamiento del dolor, doctor Román Civilotti, y del especialista en reconstrucción craneofacial, doctor Juan Esteban Martínez, con la participación del equipo de enfermería e instrumentación quirúrgica del HAC.

Desde la institución destacaron que “este procedimiento representa un avance trascendental para el sistema de salud pública de la provincia y la región, consolidando al Hospital de Alta Complejidad de Formosa como un centro de referencia nacional en tratamientos avanzados del dolor y cirugía craneofacial, y reafirmando su compromiso con la incorporación de tecnología de vanguardia al servicio de los pacientes”.

Agenfor