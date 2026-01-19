El Museo “Juan Pablo Duffard” invita a recorrer la historia de Formosa durante estas vacaciones de verano

En el marco de las actividades recreativas y culturales de la temporada estival, el Museo Histórico Regional “Juan Pablo Duffard” es una de las propuestas turísticas y educativas para las familias y las colonias de vacaciones. Con acceso libre y gratuito, propone un recorrido por sus salas temáticas que resguardan el acervo histórico y la identidad de la provincia.



La responsable del Museo, ubicado en la avenida 25 de Mayo esquina Belgrano de la ciudad capital, la licenciada Silvia Gastiaburu, brindó detalles sobre la propuesta que ofrece la institución, destacando que el espacio no solo invita a observar objetos antiguos, sino a “entender nuestra historia y fortalecer el ser formoseño”.

Explicó que “nuestro museo data a partir de la fundación de la ciudad de Formosa, con diferentes salas temáticas donde pueden ir recorriendo y también de esa manera entender nuestra historia”.

Gastiaburo relató que recientemente la colección se vio enriquecida por la visita de descendientes directos del fundador de Formosa: “A finales de noviembre del 2025, recibimos a los bisnietos del Comandante Luis Jorge Fontana, quienes trajeron un boletín para ampliar la información que tenemos sobre ellos”.

Asimismo, indicó que en las salas, los visitantes pueden apreciar piezas invaluables como “los sillones de Fontana o la mesa de té del gobernador Fotheringham (Ignacio)”.

También puntualizó que “son nueve salas temáticas que muestra al inicio lo que es nuestra familia fundadora; luego nuestras culturas originarias, expediciones militares, algunos sucesos del siglo XX”, añadiendo que “se suman los espacios dedicados a “aquellos primeros profesionales que llegaron con sus instrumentos, y una sala destinada a todo el mobiliario que ha quedado como reserva en el Museo”.

A su vez, subrayó que “nuestros pueblos originarios están representados a través de sus artesanías y actualmente, contamos con el honor de exhibir la colección de N’vike del profesor Daniel Rojas”, explicó la responsable.

Gastiaburo comentó que el museo recibe tanto a familias locales como a grupos organizados, nombrando a delegaciones del interior o quienes asisten a las colonias de vacaciones.

Horarios de visita

Para quienes deseen acercarse a conocer, precisó que el museo mantiene sus puertas abiertas de lunes a viernes de 10 a 12 y de 18 a 20 horas. En tanto que sábados, domingos y feriados de 18 a 21 horas.

Finalmente, enfatizó en que ofrecen visitas guiadas “para quienes deseen un acompañamiento especializado, aunque las salas están acondicionadas con reseñas históricas para un recorrido autoguiado” y recordó que “es una propuesta con acceso libre y gratuito”.

