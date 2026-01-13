Gracias al apoyo de la provincia, “las empresas y los emprendedores mejoraron su capacidad productiva”

El subsecretario de Desarrollo Económico de Formosa, Horacio Cosenza, trazó un balance positivo del 2025, ya que, a pesar del complejo escenario nacional, “tuvimos muchas acciones concretas de apoyo al sector empresarial, a las pymes y a los emprendedores de nuestra provincia”.

Destacó que en el caso del Parque Industrial, “hay 57 empresas que están radicadas, muchas de ellas con capacidad exportadora”, mientras que en lo que hace al interior provincial, “hemos salido a recorrer empresas a las que hemos acompañado, fortaleciendo a cada uno de los sectores productivos”.

Justamente, a partir de ello es que “hacemos este análisis positivo” del reciente año, haciendo notar que aún dentro del complicado contexto económico generado por las políticas de ajuste del Gobierno nacional, merced al apoyo de la gestión provincial, “hemos visto cómo estas empresas y estos emprendedores que hemos estado acompañando se han ido consolidando de a poco”.

Y resaltó que “algunos mejoraron su capacidad productiva, otros agregaron productos y otros dieron sus primeros pasos como empresa, saliendo de lo que es el emprendedorismo ya para convertirse en una pequeña pyme dentro de nuestra provincia”.

En ese sentido, subrayó que en este 2026 “el objetivo es seguir realizando ese apoyo a todos los sectores empresariales”.

Valoró aquí que la provincia de Formosa “ya cuente con su presupuesto aprobado”, lo cual consideró “importante”, porque “eso nos da una claridad en nuestras acciones, de lo que podemos hacer y de lo que no”.

“En definitiva, nos permite tener un horizonte como para poder ir planificando, lo que ya estamos haciendo, para avanzar en lo que se viene en estos próximos meses del año con más apoyo al sector industrial, a las pymes y a los emprendedores locales, con el solo objetivo de consolidar a cada uno de ellos para que puedan generar nuevos puestos de trabajo”, enfatizó el subsecretario.

Agenfor