Se garantiza el funcionamiento de los Centros de Desarrollo Infantil durante todo el verano

Estos espacios continúan funcionando a pleno durante la temporada de vacaciones para brindar seguridad y asistencia a las familias formoseñas.



Liliana Martínez, responsable del área de Primera Infancia del Ministerio de la Comunidad, en diálogo con AGENFOR destacó que los 37 Centros de Desarrollo Infantil (CDI) distribuidos en todo el territorio formoseño permanecen abiertos durante este verano.

“Los CDI, como bien sabemos y es válido resaltar, no cierran sus puertas, no salimos de vacaciones y seguimos brindando este servicio desde el Ministerio de la Comunidad, durante todo enero y febrero, para recibir a cada familia, que así lo necesite, en los horarios habituales de 7 a 18 horas”, expresó.

Martínez subrayó que, aunque la matrícula suele reducirse levemente debido a las mismas vacaciones, viajes o descansos familiares, los centros mantienen todas sus prestaciones con nutrición completa, como el desayuno, la colación, almuerzo, colación y merienda, actividades planificadas según la etapa evolutiva y atención a cargo de docentes de nivel inicial y personal capacitado en cuanto al cuidado de la primera infancia, con estimulación temprana.

Acompañamiento integral

Asimismo, remarcó que en medio de un escenario marcado por recortes de fondos desde el ámbito nacional, “el CDI cumple una función más que fundamental y primordial en nuestra comunidad”.

Aseguró que “en la provincia de Formosa podemos seguir sosteniendo este tipo de servicio de excelencia, gracias al Modelo Formoseño”, y recordó que “es totalmente gratuito”.

En este sentido, puso de relieve que “es un servicio que tiene como objetivo principal resguardar, cuidar y acompañar toda la primera infancia, asesorando a las familias, acompañando a madres y padres que deben salir a trabajar y cumplir con ciertas obligaciones, teniendo un lugar seguro, limpio y en el cual el niño esté cómodo, con sus derechos garantizados y respetados”.

Además, marcó la diferencia entre las “guarderías” y los CDI, explicando que “hablamos de Centro de Desarrollo Infantil porque acompañamos cada etapa evolutiva, preparando al niño con herramientas y habilidades para su ingreso a la educación formal, incluso trabajando en la sobre-estimulación de niños con discapacidad o que llegan con alguna condición” y recordó que asisten niños y niñas desde los 45 días de recién nacidos hasta los cuatro años de edad.

Y añadió que “también brindamos el acompañamiento constante a las familias o tutores que son responsables, trabajando articuladamente con otras áreas del Ministerio de la Comunidad o incluso con otros organismos provinciales”.

Expansión territorial

Finalmente, Martínez enfatizó en el crecimiento de estos centros, teniendo presencia en todo el territorio provincial y puntualizó que “hoy por hoy contamos con 37 sedes”, manifestando que “es un orgullo, porque cuando comenzamos la gestión de la ministra Gloria Giménez, contábamos con 15 y actualmente se sumaron un montón más en diferentes lugares del interior”.

Por todo esto, reafirmó el compromiso del Ministerio de la Comunidad para el año 2026, considerando que “lo más complejo que se viene es poder sostener este gran trabajo en un momento difícil a nivel nacional, pero estamos aquí para resguardar los derechos de los niños y brindar tranquilidad a las familias”, concluyó.

Agenfor