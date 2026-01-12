Los casos COVID-19 se presentaron prácticamente sin variantes

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano consideran fundamental continuar con la prevención, ya que las enfermedades respiratorias pueden desarrollarse también en la época de verano. Y recuerdan, especialmente, la importancia de mantener al día los refuerzos de la vacuna desde los seis meses de vida y en todas las edades.



De acuerdo al parte informativo provincial, difundido este domingo 11, en la última semana se realizaron 1438 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, de los cuales 116 resultaron positivos, siendo el índice de positividad de 8,1%.

Unos 49 casos se registraron en Formosa Capital, mientras que 11 se dieron en Palo Santo e igual cantidad en San Martín Dos.

En General Belgrano hubo ocho, en Laguna Blanca seis, en Mayor Villafañe cinco y en El Colorado cuatro.

Tres casos hubo en las localidades de Pirané, Laguna Naineck, General Güemes y Clorinda, mientras que dos en Riacho He Hé, Buena Vista y Gran Guardia.

Cierran el conteo con un caso Mojón de Fierro, Misión Tacaaglé, Villa Dos Trece e Ibarreta.

Los casos activos son 162, se registraron 110 altas y hay un paciente internado.

Asimismo, las llamadas telefónicas de seguimiento clínico diario a pacientes con COVID-19 fueron 510.

Desde el inicio de la pandemia al día de hoy, el total casos diagnosticados es de 153.240, los pacientes recuperados 151.650 y los fallecimientos por coronavirus suman 1351.

Agenfor