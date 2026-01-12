Sol pleno, calor creciente y una tarde para disfrutar en el Parque Acuático

Las familias formoseñas y los visitantes de otras provincias disfrutaron este domingo de una tarde plenamente veraniega en el Parque Acuático “17 de Octubre” de la ciudad capital.



Al respecto, el profesor Nicolás Pintos, subdirector del Parque Acuático, subrayó, que se vivió un fin de semana “disfrutando a pleno, con muy buen clima”, anticipando que se viene “una semana con temperaturas muy altas”, con lo cual esperan “una concurrencia mayor” en los próximos días.

“Invitamos a las familias que quieran venir para seguir disfrutando de las vacaciones de verano”, destacó, indicando que el único requisito para poder ingresar a este magnífico lugar es presentar el DNI en la entrada. “Los menores de 18 años deben acudir con un adulto responsable”, acotó.

A su vez, reiteró que quienes asistan “pueden traer sus silletas, su sombrilla, una conservadora, comida y bebidas. Lo único que está prohibido son las bebidas alcohólicas, envases de vidrio y objetos punzantes, ya que la gente anda descalza en todo el predio”.

Además, resaltó que se recibe la visita de turistas de otras provincias argentinas, como por ejemplo, Chaco, Corrientes, Salta, etcétera, al igual que del vecino país de Paraguay.

“Muchos nos preguntan cuánto cuesta la entrada y se llevan la gran sorpresa de que todas nuestras actividades en el Parque Acuático son totalmente libres y gratuitas”, resaltó.

Para finalizar, recordó que además de la modalidad de pileta libre, se llevan a cabo la colonia de vacaciones y las clases de la escuela de natación y de aquagym. “También son libres y gratuitas”, marcó.

En cuanto a la seguridad, recalcó que “contamos con un gran personal capacitado de guardavidas y profesores de Educación Física, como además personal policial que está las 24 horas trabajando para la seguridad del predio, al igual que del SIPEC en todas nuestras actividades”.

Agenfor