Con el nuevo protector solar, Laformed robustece las políticas de cuidado y prevención ante las altas temperaturas

La incorporación del protector solar FPS 30 a la producción del Laboratorio Laformed responde a la necesidad de reforzar las políticas de cuidado y prevención en una provincia atravesada por altas temperaturas y fuerte exposición solar. El desarrollo del producto surge de un proceso de trabajo sostenido, orientado a garantizar el acceso a insumos fundamentales para la salud de los formoseños.



En ese marco, Víctor Villagrán, farmacéutico y director técnico de Laformed, explicó las características del producto y destacó el aval internacional que respalda su desarrollo, fruto de meses de investigación y del trabajo técnico realizado en el laboratorio público.

“Nuestro protector solar es un preparado emulsión, el cual favorece la aplicación en piel y provee de dos filtros solares, tanto para la radiación ultravioleta B como para la radiación ultravioleta A, que es lo indicado según las normas internacionales para poder determinar que un protector solar es efectivo”, consignó.

En ese sentido, destacó que “tuvimos que cumplimentar una serie de controles para ir determinando que era apto para el uso en general y así poder distribuirlo”, precisando que “está desarrollado para aplicarlo a partir de los tres años de edad”.

Además, especificó que “este tipo de análisis solamente se hace en laboratorios que están en Brasil”, de modo que “tuvimos que trabajar desde el principio” con el vecino país y, a su vez, “con las diferentes formulaciones a las cuales fuimos arribando para poder ir graduando y midiendo cuál era el factor de protección de nuestro protector solar”.

A modo de balance, resaltó que “para nosotros, es algo muy importante”, en tanto que, desde lo personal, expresó su orgullo por “pertenecer a Laformed y a un ente público que produce un producto de esta transcendencia para la población”.

Agenfor