Comenzaron las charlas educativas sobre salud bucal en las colonias de vacaciones del Gobierno provincial

Durante la temporada se desarrollarán todos los miércoles, para las niñas y los niños que asisten al Parque Acuático “17 de Octubre” y al Complejo Paraíso de los Niños. La jornada inaugural fue acompañada por la entrega de 1290 kits de pastas y cepillos dentales.



El Gobierno de la provincia de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, dio inicio el miércoles 7 de enero a la serie de charlas organizadas para promover el cuidado de la salud bucal en las niñas y los niños que concurren a las colonias de vacaciones habilitadas desde el lunes 5 de enero en el Parque Acuático “17 de Octubre” y en el Complejo Paraíso de los Niños.

La promoción de la salud bucodental en las colonias de vacaciones, se vienen realizando desde hace varios años, organizadas desde la cartera sanitaria provincial y en la apertura del período 2026, en ambos espacios recreativos, además de las charlas, fueron entregados un total de 1290 kits compuestos por pastas y cepillos dentales.

El subsecretario de Medicina Sanitaria, el doctor Manuel Cáceres, coordinador de las actividades de salud informó que se darán todos los miércoles “a las 8 horas en el Parque Acuático y en el Complejo Paraíso de los Niños se dará, por la mañana, a partir de las 11 horas y por la tarde, desde las 15 horas”.

Están orientados a fomentar en las niñas y los niños hábitos destinados a cuidar la salud bucal desde una edad temprana, creando conciencia sobre la importancia de “tener las piezas dentarias y la boca en buen estado, ya que cuidar la salud bucal es una parte fundamental en el cuidado de la salud integral de la persona”, remarcó.

Eso abarca la enseñanza de las técnicas para un cepillado correcto que se realiza por intermedio de muñecos para que los colonos puedan observar cada paso y, a la vez, ponerlos en práctica.

Asimismo, el equipo promueve los buenos hábitos alimentarios que contribuyen al fortalecimiento dental, haciendo hincapié en el consumo de lácteos, frutas, verduras y, al mismo tiempo, previenen la formación de caries, dando a conocer cuáles son los alimentos no recomendados.

Al final de cada encuentro se provee a los presentes, de manera totalmente gratuita “de un kit compuesto por una pasta (Flúorfor) elaborado por el Laboratorio Provincial Laformed que tiene un alto contenido de flúor, más un cepillo dental”, resaltó Cáceres.

En esta oportunidad “se entregaron 670 kits en el Parque Acuático y en el Paraíso de los Niños, 420 por la mañana y 200 por la tarde”, precisó.

Acerca de eso, el doctor mencionó, que el flúor es un elemento indispensable para proteger el esmalte de los dientes “haciéndolos más fuertes y resistentes; y a la vez, hace posible que se curen pequeñas caries que puedan tener los chicos”.

“A las colonias concurren un gran número de niñas y niñas cada verano. Por eso, consideramos que es un espacio propicio para crear conciencia sobre el cuidado de la salud bucal, para que puedan aprender, incorporar enseñanzas que le resulten útiles en su vida cotidiana y que luego, al llegar a sus casas, puedan compartirlas con sus familias”, afirmó.

Finalmente, el funcionario expuso que para esta temporada también están programadas otras charlas para hablar con los niños sobre “cuidados del cuerpo, salud sexual integral, hábitos saludables en general, alimentación sana y nutrición, y prevención del dengue, entre otros temas”.

Agenfor