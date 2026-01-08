Desmienten “fake news” sobre el Parque Acuático y ratifican el éxito de la temporada

El subdirector del Parque Acuático “17 de Octubre”, el profesor Nicolás Pintos, aclaró sobre el incidente de una menor en el complejo y repudió la malicia de las noticias falsas que circularon. Además, destacó el éxito de esta temporada veraniega donde el predio recibe a miles de personas en cada una de sus propuestas.



Pintos salió al cruce de versiones falsas que circularon en redes sociales sobre un supuesto accidente de gravedad en el Parque Acuático, resaltando que “fue un accidente menor”.

Explicó que “una niña que se tiró de un tobogán, se asustó y le bajó la presión”, marcando que “quedó en observación y a las dos horas ya estaba en su casa, sin ningún tipo de problema”.

En este sentido, repudió las versiones que hablaban de una situación fatal, al tiempo que expresó que “sentimos mucha bronca e impotencia porque dijeron que la nena no tenía pulso, que se le hizo RCP y fue totalmente lo contrario. Incluso la mamá nos comunicó que, por susto, ya le había pasado lo mismo en una situación anterior”.

Seguridad y prevención

El responsable del complejo destacó que “el equipo de guardavidas y profesores está capacitado para actuar ante cualquier eventualidad” y afirmó que “la tarea es prevenir, pero sabemos que los accidentes pueden pasar en cualquier pileta. Lo importante es estar preparados para actuar y llevar calma a las familias”, señaló.

Y lamentó que la intención de este tipo de fake news “es para tratar de hacer mal al Gobierno provincial y un lugar tan lindo que es de todos los formoseños”; sin embargo “nosotros tratamos de estar a la altura de la situación y estamos preparados para poder afrontar este tipo de situaciones”, aseguró.

Finalmente, Pintos, comentó que a pesar de las campañas de desinformación, la familia formoseña sigue eligiendo masivamente el parque, precisando que “el domingo pasado tuvimos 15.000 personas y solo este miércoles 7, siendo un día de semana, tuvimos 14.500. El parque está impecable y la gente se enamora cuando viene”, concluyó.

Agenfor