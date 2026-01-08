Destacan la inversión del Gobierno provincial y el abastecimiento de los consorcios paipperos al Plan Nutrir

Durante el año 2025, el Plan Alimentario Nutrir, dependiente del Ministerio de la Comunidad, consolidó su funcionamiento como una política pública estratégica del Gobierno de la provincia de Formosa, alcanzando resultados significativos en términos productivos, sociales y económicos.



En ese período, se distribuyeron más de cuatro millones de kilos de alimentos, con una inversión superior a los 2000 millones de pesos, que se volcó directamente a las distintas regiones productivas del territorio provincial.

Este esquema permitió la participación de casi 1000 productores paipperos, organizados en consorcios y cooperativas de 25 localidades abastecedoras, fortaleciendo la producción local, la economía regional y un circuito ordenado y transparente de abastecimiento. Esto tiene un beneficio directo a las 18.500 familias en Formosa Capital, las que reciben estos productos.

El trabajo conjunto con todos los organismos pertinentes ha logrado que se puedan trabajar la planificación productiva teniendo en cuenta la demanda de los planes alimentarios con el fin de contar con productos diversificados teniendo muy buenos resultados.

Consorcio Paippero de Riacho He Hé

El representante del Consorcio Paippero de Riacho He Hé, Walter Espíndola, destacó el impacto productivo, social y económico alcanzado durante 2025 gracias al trabajo organizado de los productores paipperos y el acompañamiento permanente del Gobierno de Formosa.

El Consorcio es resultado de la organización de los productores, abarca la Región Norte y se encarga de coordinar la logística para comercializar la producción regional a través de programas provinciales.

Desde su área de cobertura –que abarca Loma Zapatú, Tres Lagunas y sus colonias, Riacho He Hé, La Primavera, Ceibo 13 y Punta Guía- el Consorcio logró canalizar la producción de 450 productores paipperos, fortaleciendo la comercialización de alimentos frescos de origen local y garantizando un circuito ordenado y transparente.

La producción entregada fue mayormente estacional, con productos como banana, pomelo, zapallo y mandioca, que se comercializan en momentos específicos del año, cuando alcanzan su punto óptimo. A lo largo de 2025, los alimentos más comercializados incluyeron una amplia variedad de frutas, verduras y hortalizas. Entre ellas, acelga, lechuga, tomate, zanahoria, zapallos, cítricos, batata, mandioca, huevos y frutas tropicales, reflejando la diversidad productiva del interior formoseño.

Producción en números

En total, durante el año se entregaron 2.494.006 kilos de alimentos al Plan Nutrir, lo que representa un volumen clave para el abastecimiento del programa, que llega a 18.000 beneficiarios, cubriendo más del 50% de la demanda total. Esta operatoria significó una inversión de 1.364.125.581 pesos, que se tradujo directamente en ingresos para las familias productoras.

Espíndola subrayó que este esquema permitió un ascenso social significativo de los productores, quienes mitigaron la intensidad del impacto de la crisis nacional ni la falta de mercados, gracias a la previsibilidad y el acompañamiento de un Estado provincial presente.

Un aspecto central de este modelo productivo es la logística: el Consorcio asume un costo promedio mensual de 9.840.000 pesos, que no se traslada al productor. Con camionetas, camiones y acoplados propios, el equipo retira la producción directamente desde las chacras, sin costo alguno para las familias rurales.

Actualmente, se realizan tres cargas semanales, con una cuarta en caso de refuerzos, cubriendo localidades como Loma Zapatú, Tres Lagunas, Villa Hermosa, Loma Hermosa, Martín Fierro, Siete Palmas y Laguna Blanca, con entrega directa a los centros de distribución del programa.

Acompañamiento continuo

Por su parte, el coordinador ejecutivo del Instituto PAIPPA, Rubén Casco, declaró que “el Gobierno de Formosa acompaña a productores paipperos, a pesar de la situación económica adversa para la producción promovida por el Gobierno nacional, a través de asistencia comercial y entrega de insumos en los diferentes programas, como el Plan Nutrir”.

“El trabajo en conjunto con las diferentes instituciones de Gobierno permite a los productores contar con una cuenta bancaria gratuita, que sin intermediación, reciben de forma directa el pago de la producción que entregaron al Plan Nutrir, obteniendo un buen precio a nivel regional”, valoró.

El trabajo desarrollado es el resultado de la organización colectiva, la planificación territorial y el acompañamiento continuo del Estado provincial, a través del Instituto PAIPPA, el Plan Nutrir y la Subsecretaría de Producción Sustentable, que ponen en valor la producción y el trabajo rural, el arraigo y la soberanía alimentaria.

Durante 2025, esto reflejó una continuidad de la política pública del Gobierno de Formosa que pone en el centro a los productores paipperos y reconoce su rol estratégico en el desarrollo económico y social de la provincia.

Agenfor