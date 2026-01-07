El jueves se lanzará la temporada de verano en el Parque Acuático de Las Lomitas

El profesor Daniel Leguizamón, director de Recreación Comunitaria de la Secretaría de Deportes, informó que este jueves 8, a las 16 horas, se realizará el lanzamiento de la temporada de verano en el Parque Acuático “Miguel Ángel Negro Medina” de la localidad de Las Lomitas.



La modalidad de pileta libre funcionará de jueves a domingo, a partir de las 16 horas, y los miércoles se darán clases de aquagym para los adultos mayores.

Para profundizar sobre el tema, Leguizamón indicó que “al equipo de la Secretaría de Deportes se sumarán los del Ministerio de Turismo, que tendrán un puesto informativo sobre qué hacer en la localidad, en el Bañado La Estrella y sobre la naturaleza que la rodea”.

También, “acompañarán los del Ministerio de Desarrollo Humano con la entrega de repelentes, folletería de información general, y el protector solar elaborado por Laformed”.

Respecto al aquagym, explicó que “tendrán un espacio exclusivo para el desarrollo de las clases”.

Por último, invitó a la comunidad a que se sume a este lanzamiento que propone “vivir una tarde en familia con mucha música, regalos, juegos y pileta”.

Agenfor