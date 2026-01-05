Educación Especial: “En Formosa tenemos 35 instituciones distribuidas en toda la provincia, lo que evidencia que existe la equidad territorial”

La Educación Especial es una modalidad del sistema educativo provincial que asegura el derecho a la educación de personas con discapacidades, enfocándose en la inclusión y ofreciendo apoyos en escuelas comunes y especiales, desde la primera infancia hasta la adultez.



Tiene como objetivo garantizar la igualdad de oportunidades y trayectorias educativas integrales mediante políticas y recursos específicos, acción primordial que en Formosa es respetada y asegurada, ya que la conducción provincial es llevada a cabo por el doctor Gildo Insfrán, el primer garante de hacer valer los derechos de cada uno de estos estudiantes.

El jefe de Educación Especial de Formosa, Gustavo Miers, subrayó que “tenemos un total de 35 instituciones de Educación Especial distribuidas a lo largo y lo ancho de la provincia, evidenciando así la importancia de la equidad territorial en la política de Gobierno del gobernador Insfrán”.

“En Formosa, la enseñanza no es solo una cuestión educativa, sino que trasciende ese límite, es una atención integral a las personas, a todos los habitantes, desde bebés y niños, porque el primer servicio que se brinda es el de la atención y educación temprana”, hizo notar.

A esta idea sumó “el acompañamiento permanente a los estudiantes incluidos, a los jóvenes y adultos que se encuentran en las distintas instituciones y el arduo y delicado trabajo que se desarrolla para asegurarles las trayectorias escolares”.

Como balance del año, puso de relieve que “es positivo, porque contamos con una planificación con los estudiantes especiales adentro”, destacando asimismo que “tenemos un Gobernador que es el primero que defiende y protege a las personas con discapacidad y, además, el Modelo Formoseño resguarda a cada uno de sus habitantes”.

