Para el ministro Araoz el Presupuesto 2026 de Nación “pretende poner a nuestro pueblo de rodillas”

El ministro de Cultura y Educación de Formosa, Julio Aráoz, analizó el impacto del Presupuesto Nacional 2026 en el sistema educativo, la ciencia y la tecnología. Denunció que el ajuste sobre la educación técnica y universitaria responde a un modelo que pretende “regresar al pasado” y convertir a la Argentina en una colonia.



Calificó de “lamentable” el rumbo fijado por el Gobierno nacional en materia educativa y sostuvo que “atenta” contra los pilares que distinguieron a la Argentina a nivel mundial: la calidad de su enseñanza técnica y superior.

Aráoz señaló que el desfinanciamiento no es solo un recorte económico, sino una decisión política y recordó una advertencia del Sumo Pontífice: “Reitero las palabras del Papa Francisco cuando expresó que aquellos países que no invierten en educación, lo que cometen es un suicidio anticipado”.

Lamentó que “esta es la consecuencia que vamos a pagar todas y todos, y en particular las generaciones futuras”, y cuestionó a quienes votaron esto o lo impulsaron, “¿Qué sucede si un joven o un niño expresa que tiene vocación técnica, y tiene todo el derecho en este país, porque así lo indica la Constitución, de poder ir a una escuela técnica”, agregando “¿Qué futuro le espera si se desfinancia el sistema técnico, la ciencia, la tecnología, la innovación y la enseñanza universitaria?”.

“Queda absolutamente claro de que aquí lo que se plantea es que sigamos siendo una colonia y no Patria, pretendiendo regresar al pasado”, expuso, en referencia a los planes del Gobierno nacional, manifestando que “todas aquellas actividades y ejes que permiten la transformación y mejoran la competitividad, lo están destruyendo”.

Al ser consultado sobre el rol histórico de la educación como motor de ascenso social en el país, Aráoz advirtió que las políticas actuales buscan un “empobrecimiento generalizado” para favorecer únicamente a los sectores de la especulación financiera.

Remarcó que “¿Cómo vamos a hacer para pagar una deuda externa que no tiene precedentes en nuestra historia, si de pronto nos quitan o se destruyen las herramientas que permiten generar trabajo?”.

Y sostuvo que “se pagará de una sola manera: entregando todos los recursos, y ahí se consolidará la entrega de la soberanía y de poner a nuestro pueblo de rodillas”, lamentó, destacando que “nosotros, desde Formosa, vamos a seguir luchando porque creemos que la Patria se hace de otra manera”.

Al concluir, llamó a la reflexión de cara a los años de gestión que restan a nivel nacional, que quedan, señalando que “lo grave es que han concluido sus dos primeros años de mandato y quedan, en el marco de lo que dice la Constitución, dos años más”.

Entonces, subrayó que “como bien dijo nuestro gobernador Gildo Insfrán, es hora de que nuestro pueblo tome conciencia de eso, despierte, y en el marco de la democracia y la Constitución, podamos revertir y enderezar este camino, porque así como vamos, es más que elocuente cuál es el resultado de políticas de esta naturaleza”.

Agenfor