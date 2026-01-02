El diputado Insfrán resaltó la impronta de la gestión del Gobernador en materia de obras públicas

El gobernador Gildo Insfrán cerró el año inaugurando obras en la ciudad de Clorinda. A través de sendos actos en la segunda ciudad de la provincia de Formosa, el mandatario llevó adelante una cargada agenda en la tarde del martes 30 de diciembre.



A un día de culminar el 2025 continuó con estas acciones, evidenciando que la marcha del Modelo Formoseño prosigue más allá del desfavorable contexto nacional, con políticas totalmente opuestas a las de Formosa.

En ese sentido, el diputado provincial Carlos Hugo Insfrán resaltó la impronta de la gestión del Gobernador y su liderazgo como conductor de este modelo de provincia que “hasta el último día del año inauguró obras” de significativa importancia para los clorindenses.

Trajo a la memoria, además, los recuerdos de su juventud cuando cursaba en esa ciudad sus estudios secundarios: “Fueron lindos momentos”. Incluso como oriundo de Laguna Blanca, localidad cercana a Clorinda, haber recordado esto es significativo por cuanto “hoy gracias al Modelo Formoseño la educación es una cuestión de Estado”.

Y en virtud de ello, “cada formoseño pueda estudiar en su propia localidad”, celebró.

Cabe resaltar que también el propio mandatario había hecho mención al cariño que siente por esta ciudad donde se reencontró, en su visita, con amigos por los que guarda un entrañable afecto.

Por último, citó que en total seis obras se inauguraron en distintos barrios, que abarcaron la pavimentación de arterias, obras complementarias, ripio y sendas peatonales con su respectiva iluminación y la refacción del edificio de la Administración Tributaria Provincial (ATP) en Clorinda.

