El Parque Acuático “17 de Octubre” reprogramó su apertura para este sábado y se prepara para una nueva temporada de verano

El subdirector del Parque Acuático “17 de Octubre”, el profesor Nicolás Pintos, informó que debido a las condiciones climáticas, la temporada de pileta libre iniciará formalmente este sábado 27 a partir de las 15:30 horas.



Asimismo, explicó que las precipitaciones afectan directamente el mantenimiento, ya que “las lluvias acidifican el agua de las piletas y se puede volver verdosa, entonces hay que aplicar mucho producto químico para recuperarla y estuvimos trabajando en eso”.

De esta manera, indicó que “mantener un parque de estas características es muy costoso y demanda mucho tiempo y trabajo”, añadiendo que “se hace un gran esfuerzo desde el Gobierno de Formosa para poder tener un lugar así para vacacionar y recrearse”.

Señaló que “el sábado 27 iniciamos con la temporada y el Parque Acuático estará abierto sábado, domingo, lunes y martes”, recordando que “la pileta libre en realidad es de miércoles a domingo, pero por las fiestas y el año nuevo decidimos abrirlo lunes y martes para estar cerrado el 31 y 1°, y volver el 2 de enero con toda la temporada de pileta libre nuevamente”.

En este sentido, resaltó que “el horario es de 15.30 a 20 horas y las familias que quieran asistir deben hacerlo únicamente con el DNI”, destacando que “los menores de 12 años tienen que ingresar con un adulto responsable”.

Además, está permitido el ingreso con refrigerios, tereré y comida, aunque aclaró: “Lo único prohibido son las bebidas alcohólicas, envases o vasos de vidrio y objetos punzantes que puedan lastimar a la gente que anda descalza”.

Temporada 2026

Pintos brindó detalles de las demás actividades programadas, subrayando que a partir del 5 de enero, el Parque desplegará toda su agenda, de manera simultánea con el Paraíso de los Niños.

La colonia de vacaciones, para niños de 6 a 12 años, en el Complejo Paraíso de los Niños será de lunes a viernes, por la mañana de 7.30 a 11.30 y de 15 a 17.30 horas. Mientras que en el Parque Acuático, los martes a viernes de 7.30 a 11.30 horas.

Por su parte, las clases de natación en el Parque Acuático inician en la misma fecha de martes a viernes y tienen horarios por edad: 8 a 9 horas los adultos; 9 a 10 horas de 6 a 12 años y de 10 a 11 horas de 13 a 17 años.

También en el Paraíso de los Niños, de lunes a viernes de 18.30 a 19.30 horas los niños de 6 a 12 años.

Respecto a las clases de aquagym en el Parque Acuático “17 de Octubre”, las clases serán de martes a viernes, de 20 a 21 horas; en tanto que en el Complejo Paraíso de los Niños de lunes a viernes, en el mismo horario.

Asimismo, comentó que las inscripciones se realizan a través de las páginas del Ministerio Secretaría General del Poder Ejecutivo, tanto en Facebook e Instagram, accediendo a https://www.formosa.gob.ar/inscripcionesdeverano

Al finalizar, manifestó que al comparar los costos de parques acuáticos en otras provincias, donde las entradas pueden oscilar entre los 10 mil y 70 mil pesos, Pintos subrayó que “el formoseño cuenta con un lugar de primer nivel, seguro y gratuito”, refiriéndose al Parque Acuático “17 de Octubre”.

Y remarcó que “tenemos que valorar el modelo de provincia conducido por el doctor Gildo Insfrán, que está en todos los ámbitos”, enfatizando en que “es un orgullo formar parte de un Gobierno provincial que toma decisiones políticas equitativas para todos”.

Agenfor