“La policía destacó el comportamiento de la comunidad para el éxito del dispositivo de seguridad Fiestas Seguras”

Se detectaron 72 conductores alcoholizados en distintos lugares del microcentro y de principales accesos a la ciudad y espacios de esparcimiento.



La Policía de la Provincia de Formosa dispuso la implementación de diferentes acciones preventivas para llevar tranquilidad a los vecinos y vecinas de la ciudad y de las localidades del interior provincial, durante los festejos de Nochebuena y Navidad.

Se diagramaron dispositivos de control de alcoholemia, en distintos lugares del microcentro y de los principales accesos a la ciudad, como en espacios de esparcimiento.

Los patrullajes y los recorridos barriales, antes, durante y al término de las reuniones bailables, fueron relevantes para reducir contravenciones y otros delitos.

Algo fundamental fue que en toda la provincia no se registraron personas lesionadas por accidentes en manejo de pirotecnia durante la jornada festiva, entre otras cosas, todo como parte del resultado de los dispositivos de seguridad implementados.

Para asegurar los festejos en armonía y paz, se siguieron directrices del Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo y se adoptaron las medidas necesarias para fortalecer el aspecto preventivo de la seguridad pública.

Desde la Jefatura de Policía resolvieron incrementar las dotaciones de las dependencias operativas, sean Comisarías, Subcomisarías y Destacamentos, como así en las nueve Zonas del Comando Radioeléctrico.

Se hizo lo propio en el área de la Seguridad Vial, donde la Dirección General de Policía de Seguridad Vial, amplió sus acciones con el refuerzo de las dotaciones móviles, mientras que en todo el conurbano abundaron los patrullajes a modo de infantería, en móviles y equinos para los sectores más alejados.

Con la provisión de alcoholímetros analógicos, se implantaron controles sobre el tránsito vehicular, desplegándose puestos fijos y móviles de efectivos policiales, con desplazamiento de conos lumínicos, tanto en la zona céntrica, Costanera, avenida Ribereña, en inmediaciones a los locales bailables, como así también en el Distrito Cinco.

El operativo integral se desarrolló desde la noche del miércoles y durante la jornada del jueves inclusive, con la presencia policial en las calles de los diferentes barrios de la ciudad.

El personal de guardia en la línea 911 tuvo un papel preponderante en toda la actividad preventiva en esta capital, con interacción permanente con los vecinos, en atención los múltiples requerimientos que se presentaron a lo largo de toda la jornada. Se verificaron todos los llamados y las situaciones planteadas, sean éstas policiales, de emergencia asistencial, salud u otras.

Todas estas actividades estratégicas dejaron un saldo de 153 actas labradas por infracción a la Ley Nacional de Transito, 21 motocicletas y 01 automóvil fuera de circulación, 72 alcohotest positivo y se movilizaron unas 6.384 personas en los distintos locales bailables de esta ciudad capital.

En este sentido, en el interior provincial se llevaron a cabo idénticos trabajos preventivos, tanto, en las distintas localidades ubicadas a la vera de rutas nacionales y provinciales, donde se intensificaron los controles a fin de disminuir siniestros de tránsito.

El Jefe de Policía junto al Subjefe, siguieron de cerca el desarrollo y el cumplimiento de los servicios dispuestos en el marco del Plan Provincial de Prevención para la Seguridad Pública por las fiestas de fin de año, quienes destacaron el trabajo de los efectivos y la responsabilidad de la comunidad para evitar hechos graves.