Se realizará la Cantata Navideña y la celebración de la Santa Misa en la Cruz del Norte

Al igual que todos los años, el Ministerio de Cultura y Educación (MCyE) llevará a cabo la tradicional Cantata Navideña y la celebración de la Santa Misa en la Cruz del Norte de la ciudad capital. Será este martes 23, a las 19.30 horas, y participarán los Coros Infanto Juvenil “Chiquita Milanese” y “Villa del Carmen”.

“Hace muchos años que en Formosa tenemos el placer de contar con esta Cantata Navideña en la Cruz del Norte. Se trata de una actividad que se encuentra por Calendario Escolar y que involucra a alumnos, familias, comunidad en general y a nosotros como Ministerio, quienes acompañamos con alegría y emoción”, esbozó el subsecretario de Educación, Luis Ramírez Méndez.

Asimismo, la profesora Romina Barrionuevo, una de las docentes a cargo del Coro “Chiquita Milanese”, comentó que esta propuesta “es el cierre de todo el recorrido” que comienza el 8 de diciembre con el “Formosa Brilla” y puso en resalto “la alegría de los chicos por ser parte de esta acción”.

“En esta oportunidad, ellos pueden demostrar todo lo que aprendieron en este tiempo y cómo se prepararon para esta oportunidad, ya que desde el mes de septiembre empezaron los ensayos específicos para esta cantata”, agregó a la Agencia de Noticias Formosa.

Por su parte, el profesor José Cárcano, coordinador del Programa Escuelas Abiertas, declaró que se trata “de una actividad que incluyó semanas de preparación, muchos días de trabajo para cumplir con este compromiso que para nosotros es un majestuoso cierre de todas las actividades propuestas que hay para la llegada de la Navidad”.

Indicó que “todos los años se redoblan los esfuerzos para cumplir con las familias formoseñas y compartir con ellas esta propuesta que se desarrolla en un lugar muy emblemático para la ciudad de Formosa, que es la entrada a la provincia, con la Cruz que inspira esperanza y amor”.

Y puso de resalto que también se oficiará “una misa muy emotiva que brindará un mensaje de paz y de unión a todos los formoseños”, cerró.

