Insfrán habilitó la refacción integral del sistema lumínico de las principales avenidas de General Belgrano

Luego de entregar viviendas en Tres Lagunas, el gobernador Gildo Infrán se trasladó a General Belgrano para encabezar la inauguración de la refacción integral del alumbrado público en la intersección de las avenidas Libertador, Juan Domingo Perón y Loncharich de la mencionada comunidad.



La obra implicó la reparación integral y extensión, con 65 cuadras intervenidas, además del cambio de puntos lumínicos.

A su llegada a la tarde noche, el primer mandatario fue recibido por el intendente de Belgrano Hermes Acosta y con el cariño de siempre de la comunidad que está al noreste de la provincia de Formosa. El vicegobernador Eber Solís y la comitiva oficial estuvieron presentes en esta ceremonia, cerrando allí la jornada de inauguraciones.

El gobernador Insfrán se dirigió a todos los presentes en el acto, siendo la tercera vez que visita Belgrano, las dos anteriores fueron en tiempos electorales, en cambio, diferenció que en esta jornada lo hizo “para acompañar” a este pueblo en la habilitación de esta nueva obra concretada por el Modelo Formoseño, con el objetivo de que localidad continúe con su crecimiento y desarrollo.

Es decir que “con este renovado y ampliado sistema lumínico hacemos que Belgrano florezca”, afirmó, en su breve mensaje.

Finalizado su discurso, fue activado el sistema lumínico con el descubrimiento de una placa recordatoria.

Por otro lado, con respecto a la ceremonia, esta se abrió, como todo acto oficial, con la entonación de los Himnos Nacional Argentino y Marcha a Formosa, primero y segundo respectivamente, con los acordes de la Banda de Música de la Policía de Formosa.

Acto seguido, se dio lectura al decreto municipal que declaró como Huésped de Honor al Gobernador y su comitiva oficial, firmado por el intendente belgranense.

También se realizó una invocación religiosa y bendición de las instalaciones por parte de un sacerdote Carlos Hermosa.

Obra magnífica

El intendente de Belgrano Hermes Acosta se mostró contento por esta inauguración de una “obra magnífica que alcanza a las avenidas más importantes de nuestro pueblo”, y orgulloso también de contar con la visita del gobernador Insfrán por tercera vez en este año. La primera visita en este 2025 fue cuando dejó inaugurada la EPEP N°488 en la Colonia San Isidro que pertenece a esa jurisdicción y luego, en septiembre, hizo lo propio con la flamante pileta municipal.

Lo recordó el jefe comunal, quien manifestó contundente que “tenemos el respaldo de nuestro conductor que no nos abandona a los intendentes en tiempos difíciles”, sosteniéndose la obra pública de carácter provincial.

“Únicamente” los trabajos que ejecuta la gestión provincial siguen avanzando, “porque las nacionales están todas paralizadas”, contrastó.

Entre algunas de las obras que están en construcción en Belgrano, mencionó escuelas y también la remodelación y ampliación del Hospital de Belgrano, “financiadas con recursos del Tesoro Provincial”. “Y todas estas obras también generan fuerte de trabajo en la localidad”, añadió.

Finalmente, realzó esta decisión política del mandatario de seguir con la obra pública, entendiendo que a través de ella se lleva bienestar a las familias, desarrollo territorial con equidad e igualdad de oportunidades vivan donde vivan, sobre la base de la justicia social que caracteriza al Modelo Formoseño.

