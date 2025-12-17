Se realizó una reunión de coordinación para la distribución de sidra y pan dulce en la Jurisdicción Cinco

Con la mira puesta en las celebraciones de fin de año, este martes 16 se realizó en la EPEP N° 136 una reunión de coordinación para lo que será la distribución de sidra y pan dulce a los hogares formoseños de la Jurisdicción Cinco de la ciudad de Formosa.



Cabe destacar que esta acción del Gobierno de Formosa se repite año a año como gesto de amor y unidad.

El encuentro, que tuvo lugar a las 18 horas, reunió a dirigentes, docentes, fuerzas de seguridad y militantes del justicialismo, para ultimar los detalles logísticos.

Sobre esto, el arquitecto Edgar Pérez, subsecretario de Defensa al Consumidor y Usuario, destacó que “alrededor de 30 mil hogares de la Jurisdicción Cinco recibirán la sidra y el pan dulce con la tarjeta de salutación del gobernador Gildo Insfrán”.

Enfatizó en que “este se trata de un esfuerzo del Gobierno provincial y el compromiso del gobernador Insfrán con toda la comunidad, para acercar tanto en la ciudad capital y como en todo el interior provincial esta bolsa navideña”.

Asimismo, indicó que el trabajo de reparto es “en simultáneo barrio por barrio, el día viernes 19 a partir de las 8 de la mañana y continúa el sábado 20”, añadiendo que “es una tarea muy extensa y un trabajo militante de todos los equipos para hacer cumplir este pedido del Gobernador que en todas las casas de la provincia llegue su mensaje y la sidra y pan dulce”.

“Es un año muy difícil, pero el Gobernador no se olvida de su gente”, expresó Pérez, y resaltó que “esto forma parte de su política de compromiso con nuestra comunidad y ya lo ha dicho en reiteradas ocasiones que, por más difícil que sea el momento que atraviesa la Argentina, jamás le va a soltar la mano al pueblo formoseño”, dijo, refiriéndose a Insfrán.

De esta manera, subrayó que “el respaldo permanente y el acompañamiento que tiene nuestro Gobernador de parte de su comunidad se retribuye con gestos como este o como lo que seguramente vamos a vivir en pocos días, con la entrega de juguetes por el Día de Reyes”.

Y afirmó que “son todas previsiones que se toman desde el Gobierno de Formosa, donde se gestionan los recursos y la decisión política que es parte del Modelo Formoseño”.

Al concluir, aclaró que esta actividad se va a replicar en el interior de la provincia, distribuyéndose las bolsas en cada localidad y manifestó que “para esto los compañeros de cada municipio están organizando esa tarea”.

Agenfor