Habrá venta de chivitos paipperos el próximo martes 23

El coordinador ejecutivo del Instituto PAIPPA, Rubén Casco, confirmó que el próximo martes 23 de diciembre se comercializarán chivitos paipperos en las Ferias Francas y en Soberanía Alimentaria Formoseña, traídos desde el centro oeste de la provincia.



“Se va a hacer una faena importante en la zona de Las Lomitas, Bazán, Mortero, Laguna Yema, donde productoras y productores paipperos van a traer sus chivitos para comercializar el 23; queremos traer un buen número para que la mayoría de las familias formoseñas puedan seguir degustando este producto a un excelente precio”, indicó.

En ese sentido, el funcionario aseveró que esta comercialización también es beneficiosa para los productores porque “nosotros vamos en los parajes, en las chacras, retiramos de sus corrales los animales que los productores seleccionan, realizamos la faena en el frigorífico móvil y traemos con las condiciones bromatológicas aptas y con la cadena de frío a los centros de comercialización de la ciudad de Formosa”.

“Aquí realizamos la venta y la semana siguiente ya estamos con ellos, en sus parajes, en sus colonias, pagándoles lo que han traído a vender”, añadió; y explicó que este movimiento implica “una logística importante que no tiene ningún costo para el productor” porque “el mismo precio que vendemos acá en la ciudad de Formosa a nuestras familias” es “el mismo que ellos persiguen por la venta de sus chivitos”.

En cambio, aseveró Casco, cuando hay intermediarios “ellos cobran mucho menos” mientras que, “estas intervenciones que hacemos en forma conjunta con productores y asociaciones, permite que ellos puedan vender tranquilamente y tener la seguridad de que van a cobrar en efectivo a la semana siguiente”.

Esta comercialización, sostuvo, los incentivó “no sólo a aumentar la producción, sino la reinversión que hacen ellos en sus cabras, en sus caprinos, que permite que sigamos teniendo buena calidad”.

“Y a su vez trabajando en forma conjunta con la Cabaña Caprina Provincial, que está en Laguna Yema, donde no solo hacemos la comercialización en lugares donde ellos han distribuido años anteriores los reproductores, sino también seguimos con la sanidad de las cabras, donde garantizamos desde las bases, que son chivitos de madres sanas, de lo que se trae a comercializar en la Ciudad Formosa”, añadió.

A su vez, el administrador del IPAIPPA anticipó que, durante enero reacondicionarán el equipamiento “que es único en la región y nos permite entrar en cada paraje y colonia”, para retomar las comercializaciones en febrero.

“El equipamiento es completo, apto para lo que es la faena en estas condiciones móviles. Tiene lo que es la zona sucia, zona intermedia, zona limpia, tiene cámara de obreo. Todo adentro es un equipamiento de acero inoxidable, todo climatizado, donde trabajan los operarios, los matarifes, certificados que tenemos nosotros y también los veterinarios que certifican la faena”, detalló.

Y amplió: “Después de ahí va un camión térmico, que es el que trae la producción, o sea los chivitos, a vender en los lugares también que están adaptados y adecuados para la comercialización de productos cárnicos”.

Esta secuencia, aseguró Casco, tiene el objetivo de que “nuestras familias formoseñas puedan comer algo apto, compartir en familia algo que se merece, pasarla bien y principalmente en estas fiestas, que tengan una Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo”.

“Nuestras mujeres y niños, que son los que más se dedican a esta actividad de ganado menor, también estén muy contentos que su producción, de un paraje a más de 600 kilómetros de la ciudad de Formosa pueda ser degustado en una mesa formoseña”, garantizó.

Por último, recordó que la semana pasada estuvo el equipo del PAIPPA en El Potrillo, pagando a ocho mujeres originarias, productoras paipperas de ganado menor, por la comercialización de sus chivitos.

“Después nos dirigimos a El Chorro, donde también estuvimos con más de 20 familia culminando lo que es el pago de la venta de ellos, que realmente fue un éxito porque se vendió en forma récord, así que estuvieron muy contentas las familias”, cerró Casco.

Agenfor